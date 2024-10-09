花蓮「洄瀾灣流水環境改善計畫」　榮獲全國水環境大賞2大獎

▲洄瀾灣流水環境改善計畫榮獲「樂活生態獎」、「公私協力夥伴獎」兩大獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動全國水環境改善計畫「洄瀾灣流水環境改善計畫」，憑藉改善當地水環境、提升生態多樣性，以及為市民打造宜人的親水空間，在經濟部水利署辦理的第四屆全國水環境大賞中脫穎而出，分別在「樂活生態獎」、「公私協力夥伴獎」兩大類獲得評委高度肯定。

「全國水環境大賞」今年已進入第4屆，自2017年推動至今已核列七批次共計4百餘件計畫，目標在結合水質改善、生態保育及地景營造等相關工作，逐步改善全國水域及周邊環境，營創優質且永續的水環亮點及親水空間，目前已有相當成效。這些獎項旨在表彰推動生態友好建設的優秀作品，並鼓勵未來更多的綠色建設，進一步提升台灣在國際上的能見度。

計畫初期注重生態保護，包括補植台灣狐蝠的食源植物，以及保護陸蟹的棲地。在吉安溪舊河道，團隊將原有的水泥護岸拆除，改成綠化緩坡，讓水域環境更加多樣化，為生物提供良好棲息空間。同時，採用緩坡綠化型護岸，增加水陸域接觸面積，並在石籠護岸上增加多孔隙棲地，減少水陸域阻隔，強化生態系統。

生態池營造方面，透過定期生態監測和平台會議討論，以滾動式和試驗性方法調整策略。作為原生魚種復育池與提供多元棲地環境的庇護池，讓生態池除了有豐富生物多樣性，更能為未來的生態教育提供多采多姿的內容。美崙溪畔公園的基礎設施改善如提升欄杆高度和降低步道坡度，並選植稜果榕等低矮植物，友善台灣狐蝠的食源。

計畫中涉及的生態保育措施還包括避免施工過程中破壞陸蟹棲地，保留林帶落葉層，並利用伐落木材和枝幹打造陸蟹通道，不僅為生物提供良好的棲息環境，也增強當地生態系統的韌性。

洄瀾灣流水環境改善計畫在設計階段得到在地NGO和專家學者的密切參與與支持。縣政府特別聘請全國水環境改善計畫諮詢委員，參與設計審查，確保在規劃時兼顧工程安全與生態保護。施工期間，縣府加強生態檢核作業，確保生態與工程雙贏。

花蓮縣政府表示，將繼續推動水環境建設，致力於創造優質的水環境空間，喚起民眾對水環境保護的重視。洄瀾灣流水環境改善計畫的成功不僅為花蓮縣贏得榮譽，也為其他地區提供寶貴的經驗和借鑒。通過多方的努力，期望逐步恢復吉安溪與美崙溪的生態功能，形成山與海之間的生態廊道，實現自然與人類和諧共處的願景。