謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍還很難說

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案13日出爐，最終罷免結果不成功。對此，律師林智群表示，塞翁失馬焉知非福，罷免失敗，這對謝國樑也不見得是好事。他並舉前台北市長柯文哲為例，指謝「現在的贏是福是禍，還很難說呢！」

林智群在臉書說，罷樑失敗，罷樑團體也不用灰心，以謝國樑過去1年9個月的程度，他後面這些日子，肯定會變本加厲的，奇怪標案以後只會越來越多，幾年後一次業力引爆，煙火會更絢爛（不過都是民脂民膏）。

▲▼謝國樑含淚感謝基隆市民的支持。（圖／記者徐文彬攝）



林智群指出，阿北柯文哲在2018年差一點沒辦法連任，那個時候大家都說還好阿北連任了，結果阿北現在被挖出來的五大案，都是第二任期發生的。

林智群提到，如果當年阿北沒辦法連任，以2018年民進黨大敗、蔡英文氣勢很弱，以及國民黨各懷鬼胎的情況下，阿北拚一下，趁亂取之，搞不好大位就是他的了。

林智群表示，就算阿北在2020年不選總統，沒在2018年連任，對阿北而言也不是什麼壞事，至少京華城就沒他的事情了，「所以呢！現在的贏是福是禍，還很難說呢！」

謝國樑罷免案13日進行投票，最終同意票6萬9934票，不同意票8萬6014票，罷免案不通過。他含淚感謝基隆市民的支持，並強調這是全體市民對基隆未來做出的抉擇，自己將用生命繼續守護基隆。