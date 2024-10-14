　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍還很難說

記者陳俊宏／綜合報導

基隆市長謝國樑罷免案13日出爐，最終罷免結果不成功。對此，律師林智群表示，塞翁失馬焉知非福，罷免失敗，這對謝國樑也不見得是好事。他並舉前台北市長柯文哲為例，指謝「現在的贏是福是禍，還很難說呢！」

林智群在臉書說，罷樑失敗，罷樑團體也不用灰心，以謝國樑過去1年9個月的程度，他後面這些日子，肯定會變本加厲的，奇怪標案以後只會越來越多，幾年後一次業力引爆，煙火會更絢爛（不過都是民脂民膏）。

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼謝國樑含淚感謝基隆市民的支持。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 謝國樑 。（圖／記者徐文彬攝）

林智群指出，阿北柯文哲在2018年差一點沒辦法連任，那個時候大家都說還好阿北連任了，結果阿北現在被挖出來的五大案，都是第二任期發生的。

林智群提到，如果當年阿北沒辦法連任，以2018年民進黨大敗、蔡英文氣勢很弱，以及國民黨各懷鬼胎的情況下，阿北拚一下，趁亂取之，搞不好大位就是他的了。

林智群表示，就算阿北在2020年不選總統，沒在2018年連任，對阿北而言也不是什麼壞事，至少京華城就沒他的事情了，「所以呢！現在的贏是福是禍，還很難說呢！」

謝國樑罷免案13日進行投票，最終同意票6萬9934票，不同意票8萬6014票，罷免案不通過。他含淚感謝基隆市民的支持，並強調這是全體市民對基隆未來做出的抉擇，自己將用生命繼續守護基隆。

ET快訊
殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　
游鴻明愛女「熱戀醫三代」　默認交往：說好一起去台大EMBA讀
快訊／解放軍圍台軍演！　「逾54萬人觀看」央視獨家畫面曝
屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了
把握好天氣！　明雨區擴大
詹仁雄喝蕭敬騰喜酒「喝醉摔傷急送醫」！　深夜曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

解放軍「聯合利劍-2024B」軍演　我國防部強烈譴責

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍還很難說

媒體人直言林右昌「不必再想選其他直轄市」：光復基隆成畢生志業

捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

解放軍「聯合利劍-2024B」軍演　我國防部強烈譴責

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍還很難說

媒體人直言林右昌「不必再想選其他直轄市」：光復基隆成畢生志業

捷克媒體：蔡英文將和捷克總統與參、眾議長會面

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館　林佳龍：感謝妻子支持一起攜手為台灣努力

謝國樑保住市長位置！林右昌喊「完成民主深化功課」：基隆將質變

分析／固樑後難敵「大罷免浪潮」　藍擬反殺綠委保住國會最大黨

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！藍軍守住基隆

川普加州造勢　警方宣布逮捕附近持槍男性

解放軍「聯合利劍-2024B」軍演　我國防部強烈譴責

中共啟動聯合利劍B圍台軍演　國防部：強烈譴責不理性挑釁行為

殯葬界蔡依林「遭強拍性愛片」！角頭設局交往還施虐　她痛哭認受害

阿嬌爆復胖！演唱會「圓潤身材」影片瘋傳…陸網：甚至都懶得動

解放軍圍台軍演區域3次比較圖曝！　嗆「挑釁越甚勒得越緊」

吃喜酒見桌上「綠色這一包」嚇到　答案揭曉

華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

唐綺陽運勢／牡羊「感情經營無力」處女很受歡迎！天蠍事業展開新局面

快訊／解放軍今圍台軍演！　「逾54萬人觀看」央視獨家直播畫面曝

慎入！巨蟒排尿伴隨「屁聲烙賽」　畫面太衝擊網驚呆：第一次看到

政治熱門新聞

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長罷免投票「不同意過半」　拆樑團體宣布行動失敗

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

謝國樑贏了？　律師舉「他」為例：是福是禍很難說

分析／罷樑只是暖身！　綠營明年不排除遍地開花掀「大罷免時代」

謝國樑保住基隆市長　民進黨2提醒：不應歡欣而要警惕

分析／固樑後難敵罷免浪潮　藍營擬反殺綠委

翁曉玲提案刪中國人繼承遺產200萬門檻　林楚茵：是要拖累台灣嗎？

捷媒：蔡英文將和捷克總統會面

不斷更新／謝國樑罷免案最終結果出爐！

分析／全黨一命挺過罷樑　謝國樑保江山3關鍵

中選會公布罷樑開票結果　不同意8萬6014票、投票率達50.44％

即／基隆「章魚里」結果出爐！353票不同意票勝出

廖婉如親迎瓜地馬拉第一夫人參訪奇美博物館

更多熱門

相關新聞

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

媒體人：林右昌不必再想選其他直轄市

基隆市長謝國樑罷免案13日出爐，最終罷免結果不成功。對此，媒體人黃揚明分析，經過這次罷免事件，民進黨祕書長林右昌不用想再選其他直轄市長，「光復基隆將是他終生志業。」

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

謝國樑保住位置　林右昌：基隆將質變

罷樑案未過關　藍委嗆綠：拒絕輸不起的延長賽

罷樑案未過關　藍委嗆綠：拒絕輸不起的延長賽

謝國樑挺過罷免危機　藍續推選罷法修法

謝國樑挺過罷免危機　藍續推選罷法修法

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

綠罷樑失敗　王鴻薇：林右昌不用扛責任？

關鍵字：

謝國樑林智群基隆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

蕭敬騰世紀大婚剛結束　詹仁雄爆「酒醉跌倒送醫」

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮「被坤達、柯震東揪跳16蹲」

樂天12520人進場　大老闆澄清賣

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

男友要送iPhone 16！她一到通訊行心冷

汪建民羽化成仙...親妹鞠躬哀痛發聲

周天成北極賽直落2拍落印尼名將奪冠

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面