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2024雙十國慶晴空藝術節　活力大遊行熱力精彩登場

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，今年以國慶為主題作為藝術節主軸，命名「2024雙十國慶晴空藝術節」，並於10日至13日活動連續4天，有晴空大遊行、FOCA馬戲團表演、街頭藝人表演、晴空市集等特色活動作為主軸，還有行動書車和小兵日記軍事體驗活動，歡迎在雙十國慶期間來到水交社文化園區，感受熱力滿滿的活動。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。晴空大遊行集結了空軍軍官學校軍樂隊、空軍航空技術學院鼓號樂旗隊、海陸空三軍大頭娃娃、統一獅吉祥物與啦啦隊遊行隊伍、南一中與南商儀隊聯合隊、德光中學管弦樂團等隊伍，以「國慶大遊行進場」方式接力表演，每個團隊皆推出最精湛的演出。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中空軍官校軍樂隊由官校一至四年級學生組成，透過生動活潑的表演，期待能讓與會民眾看見軍校生允文允武一面。空軍航空技術學院鼓號樂旗隊包含校旗隊、軍儀隊及軍樂隊。旗隊以鏗鏘有力、整齊劃一的步伐展示無懼挑戰的勇敢姿態，軍儀隊展示了精湛的技術和高度紀律性，透過緊密的步伐及協調一致的動作，軍樂隊透過每一顆音符傳遞著紀律性及嚴謹性，展示出絕對的專業和自信。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外遊行中還有南一中與南商儀隊聯合隊、德光中學管弦樂團等表演，氣勢非凡的儀隊演出，和氣勢磅礡的管樂與打擊樂呈現，展示嚴整紀律與訓練的成果。現場也邀請陸海空三軍大頭娃娃和統一萊恩獅、盈盈與uni girls一同參與遊行，魅力爆棚，呈現豐富且熱鬧的國慶氛圍，絕對熱鬧好看，讓現場觀眾大呼過癮。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台灣知名的FOCA馬戲團也將於10月12日至13日兩天帶來精彩馬戲團表演，預計將帶來另一波高峰；街頭藝人表演則每日輪番登場，讓4天活動熱力不間斷！晴空藝術節適逢國慶日，將水交社園區局部區域、遺構空間，用大量國旗佈置，讓旗海重新現身在水交社，運用水交社、雙十、國旗、雷虎四種元素搭配變成串旗，布置於園區當中，讓民眾感受濃濃國慶氛圍。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲介紹，水交社與台南空軍基地有著非常密切的地緣關係，水交社一帶原為日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊軍眷宿舍，戰後則是「空軍第一戰術戰鬥機聯隊」基地。雷虎小組於1953年成立，組內飛官及眷屬多數居住在水交社，此處也因此被譽為「雷虎的故鄉」，更有多位國軍將領出身水交社。

▲台南水交社文化園區年度盛事—晴空藝術節，最受矚目的「晴空大遊行」於10日活動首日熱鬧登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，為呼應園區內展陳之F-86(雷虎塗裝)及F-5E(迷彩塗裝)戰鬥機，推出多項周邊紀念商品，包含精釀啤酒、空軍帽、雷虎LOGO衣和運動毛巾、臂章，還有九三軍人節前夕甫上市的「水交社空軍拌麵」，在園區內的眷村雜貨舖限定開賣，帶來眷村記憶的經典滋味。雜貨舖內也提供飛行服租借服務，歡迎大小朋友來當一日飛行員與戰鬥機合影留念。歡迎雙十國慶來水交社看遊行表演、逛市集與看藝文展覽，度過美好假期時光。

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