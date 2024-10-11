2024黑面琵鷺保育季20日登場　黃偉哲邀民眾來台南賞黑琵玩HAPPY

▲台南市政府主辦「黑琵HAPPY、展翅翱翔」黑面琵鷺保育季系列活動，將於20日在七股區正王府揭開序幕，市長黃偉哲邀請民眾來台南觀賞黑琵和各種冬候鳥，品嘗海產及美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國際保育候鳥「黑面琵鷺」於2024年9月已陸續飛抵台南棲息度冬，台南市政府主辦「黑琵HAPPY、展翅翱翔」黑面琵鷺保育季系列活動，將於20日在七股區正王府揭開序幕，11日召開行前記者會，市長黃偉哲邀請各地民眾來台南觀賞黑琵和各種冬候鳥，體驗豐富多元的生態旅遊，品嘗新鮮美味海產小吃及地方美食。

市長黃偉哲表示，台南市黑琵文化保育曾歷經一段辛苦過程，過去黑琵首次躍上新聞版面，是因國際保育鳥類被農民抓起來烹煮食用，可見當時民眾對於黑琵的態度，與現在被視如珍寶完全不同。目前又到黑琵南遷時候，作為嬌貴保育動物，台南是牠的第二個家，感謝台南縣、市歷任首長對於黑琵保育的貢獻，也謝謝民間單位、中央及地方的行政單位及市民的攜手努力，喚醒更多民眾投入關心保育黑琵的工作，歡迎各地民眾來台南參加黑面琵鷺保育季活動，體驗人文特色及自然風光。

據統計全球黑琵族群逐年成長，2024年全球普查總數達6988隻，相較去年增加355隻，並已突破6000隻大關，其中在台灣的黑琵有4135隻，接近全球總數6成，而台南所記錄到的數量更是高達2088 隻，全球三分之一的黑面琵鷺都選擇台南作為度冬棲地。主要棲息於學甲、七股、四草地區，顯見台南在棲地的優化上有明顯成效。

農業局代理局長陳仲杰指出，今年國慶日後台南地區棲息的黑面琵鷺持續增加，隨著北風吹起，將陸續有更多黑琵族群飛來，展開牠們為期半年的度冬生活，活動當日歡迎至七股欣賞黑琵曼妙舞姿。

由農業部林業及自然保育署指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的2024黑面琵鷺保育季系列活動，即將於10月20日閃亮登場，今年系列活動，包括台灣金龜車逍遙遊賞黑面琵鷺、黑面琵鷺保護區巡禮、黑面琵鷺寫生比賽、水雉邂逅黑面琵鷺、黑白(黑面琵鷺)與彩色(環頸雉)攝影展、王丁乙(黑面琵鷺拓印)、李德添(葫蘆黑面琵鷺藝術造型)、2024黑琵親子輕旅行，還有推出活動找尋由黃偉哲市長親自野放的18隻黑琵等活動，更多活動資訊可查詢台南市生態保育學會FB粉絲頁。