南瀛國際民俗藝術節國際團隊再度來台　展現台灣文化外交軟實力

▲2024南瀛國際民俗藝術節，18國21組國際團隊及15組國內知名舞團，短短9天走遍台南，宛如一場超大型文化外交活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024南瀛國際民俗藝術節於10/5熱鬧登場，今年也是2018年後，國際團隊再度來台，18國21組國際團隊及15組國內知名舞團，短短9天走遍台南，宛如一場超大型文化外交活動。

10/5主展地南瀛綠都心公園上演台南400大戲《風調雨順》後，緊接著是眾人期待的國外團隊匯演及於台南各區巡迴表演，此外，為展現台南在地熱情，也安排團隊至台南各校、社區及文化團體交流，透過與社區民眾及學生的互動，讓國際團隊更認識台南，也讓民眾體驗異國文化，以藝會友，拓展國民外交。

市長黃偉哲表示，大型活動投入的人力物力相當龐大，更是需要民間共同支持，特別感謝三勝文具廠、陞發國際有限公司、台灣中油、凱士士企業、康那香企業、惠光股份有限公司、和通文化藝術基金會、東陽集團、宏明工業、兆豐國際商業銀行股份有限公司、財團法人兆豐國際商業銀行文教基金會、台灣電力公司、仁壽宮、福爾摩莎遊艇酒店等企業的贊助，讓市政府有更多的資源投入文化藝術活動，讓台南被世界看見；其中，也特別感謝三勝文具施媽媽不僅親自接待國際團隊用餐，更是拋磚引玉邀請企業朋友，做國民外交接待團隊。同時在10/5歡迎餐會中，擔任開舞嘉賓，舞出台南人的熱情與舞技，以舞會友，驚艷國際。

10/11由三勝文具規劃的友誼單位接待中，特別由趙卿惠副市長代表致贈感謝狀，現場也同時感謝義大利、紐西蘭、馬來西亞、波多黎各的團員們，為台南市帶來精湛精彩的演出，讓民眾充分感受不同文化所帶來的震撼與感動。

2024南瀛國際民俗藝術節，10/5至10/13，來自18國的國際團隊，連續9天的國際民俗精彩不斷，10/13（日）下午4點閉幕場於新營區南瀛綠都心公園更可以一次看到所有團隊的表演，不容錯過，歡迎一起來台南同樂！