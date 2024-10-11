台南首重在地安老完善長者照顧　黃偉哲祝長者健康呷二百

▲台南市長黃偉哲特地向全市長者送上重陽祝褔，除祝褔重陽節快樂外也期許長輩們都能「健康呷二百」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度重陽節，也是長者們專屬的節日，台南市長黃偉哲特地向全市長者送上重陽祝褔，除祝褔重陽節快樂外也期許長輩們都能「健康呷二百」。

台南市65歲以上長者已突破35萬人，約占全市人口19%，面對超高齡社會的來臨，台南市積極推動在地安老政策，2024年在重陽敬老月期間規劃一系列精彩活動，以具體作為與行動向長者展現最大的關懷與照顧，落實幸福溫暖大台南願景。

黃偉哲市長表示，重陽節帶有敬老、尊老、愛老的意涵，是我國非常重要的傳統節日，為表達對於全市長者的敬愛與關懷，市府團隊針對全市長者發放重陽及百歲人瑞敬老禮金，更致力推動敬老卡免費搭乘公車、免費預防走失愛心手鍊、中低收入老人醫療補助、住宅設施改善、特別照顧津貼、住院看護費用及假牙補助等全面性長者照顧服務。

另為提供多元長照服務，全市長照機構數由2022年320家成長至今的478家，各項長照服務在社會局積極推動下總服務人數已超過7萬人，長照服務人員亦突破1萬1000餘人，依衛生褔利部統計資料，2023年長照服務涵蓋率高達91.6％，自2021年至2023年已連續3年六都第一，未來市府團隊將持續用最好的服務照顧到每一位長者，讓台南市成為真正高齡友善的宜居城市。

社會局長盧禹璁指出，台南市今年在「社會福利支出」部分編列較去年成長45.72億元，增幅達20.37%。其中黃偉哲市長在去年7月起推動有排富條件的長者健保費補助，至今受惠人數已達到全市長者的八成。「長照服務」政策更獲市民肯定，黃偉哲市長在推動一國中學區一日照成果亮眼，為照顧長者在地安老，全市已布建401處社區照顧關懷據點，除提供各項關懷外鼓勵長輩走出戶外、參與社會互動。

在長者終身學習部份，除現有的松柏學苑，今年社會局於新營區另成立銀髮創齡中心，除發掘銀髮人才承傳、辦理行動學苑外，還規劃青銀共學互利發展計畫，結合長榮大學學生實踐青銀共學，規劃銀髮生理健康計畫，結合署立新營醫院醫師及台南市社工師公會社工師共同進駐中心，活化社會參與及發揮銀響力，以全方位照顧銀髮族身心靈健康。

今年敬老月社會局以「台南有憶思、青銀逗陣來」為主題，策劃一系列精彩活動，從《顏師傅的看板人生》、《孤味》等3場次電影同樂會，到「陪您聊回憶、唱彈人生」、「看天氣GO健康」及「逆齡瘦身動起來」等6場次講座活動，並在永華及民治市政中心各舉辦1場次的鑽石婚表揚，以及展現台南市長者學習成果的「銀髮生活再造－行動學苑成果發表會」等活動，社會局將持續推動各項老人福利與服務，完善在地安老政策，也積極營造長者活躍老化環境。