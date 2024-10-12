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烈嶼鄉芋頭季登場　3.17KG大芋頭奪冠！民眾搶拍照


▲▼2024烈嶼鄉第22屆芋頭季開跑。（圖／記者林名揚翻攝）
▲芋農種出優質大芋頭參加比賽。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

2024烈嶼鄉第22屆芋頭季今(12)日上午在東林複合式動場盛大舉行，活動包含挖芋體驗、親子搓芋圓、優質芋頭競賽頒獎及展示、徵圖比賽頒獎、兒童歡樂主題樂園之外，還有打卡換好禮、特色農夫市集、美食饗宴遊園會、國軍裝備展示等各種有趣活動，13日更有晚會及摸彩活動，獎品非常豐盛，精彩可期。其中最引人囑目的「芋頭評鑑比賽」，必須超過2公斤的芋頭才有資格參賽，最後由洪莊清漢先生種植的芋頭勝出，冠軍芋頭重達3.17公斤，引起民眾驚呼，紛紛拍照打卡。

▲▼2024烈嶼鄉第22屆芋頭季開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

烈嶼鄉鄉長洪若珊指出，芋頭季活動始終秉持著推廣地方農業、帶動觀光經濟的初衷。今年邁入第22屆，地看到烈嶼芋頭的經濟價值逐年攀升，受到廣大消費者的青睞，她感到相當欣喜，這一切的成果，離不開農民朋友們的辛勤耕耘與經驗傳承。

洪若珊說，烈嶼芋頭季不只是一場美食盛宴，更是一場深入了解烈嶼的文化之旅。從綠意盎然的芋田到豐收的喜悅，從傳統的芋頭料理到創新的芋頭美食，大家都能在這裡找到屬於自己的樂趣。今年活動時程延長至11月底，讓民眾盡情享受烈嶼的美景與芋頭。

▲▼2024烈嶼鄉第22屆芋頭季開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

本次也配合芋頭季推出「獎勵遊客蒞鄉消費活動」，以消費券方式促進遊客在鄉內消費（限非烈嶼籍，本人持身份證至指定地點購買），購買滿額將贈送購物袋、充電線、砲彈保溫杯、手榴彈隨身碟及芋頭季文創紀念酒等多項好禮（各項好禮每人限領取1次，不得重複兌換），消費券可於鄉內各特約店家使用，活動時間至113年11月30日，獎品數量有限，先買先贏。

另外，烈嶼鄉公所為推廣在地優質芋頭，特別舉辦芋頭評鑑比賽。今年的評選標準嚴格把關，除了注重芋頭的外觀與重量，更強調安全農業的生產方式，以確保消費者能品嚐到最健康、最美味的芋頭。

經過一番激烈競爭，由洪莊清漢先生種植的芋頭脫穎而出，以其碩大的尺寸（重達3.17公斤）及優良品質，榮獲冠軍。評選出的前三名及優選芋頭，皆在現場展示區展出，其壯觀的體積吸引眾多民眾駐足觀賞，紛紛拿起手機拍照留念。

▲▼2024烈嶼鄉第22屆芋頭季開跑。（圖／記者林名揚翻攝）

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