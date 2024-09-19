7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食！鹹甜、台式小吃都有

▲7-ELEVEN攜手百萬YouTuber芋頭教主「Ku`s dream酷的夢」，全新推出5款聯名芋頭美食，鹹甜都有。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

芋頭控不用再戰鹹甜了！7-ELEVEN攜手百萬訂閱的YouTuber「Ku's dream酷的夢」，全新推出5款聯名芋頭美食，鹹甜都有，首推2款台式小吃「芋頭炊粉湯」、「芋頭排骨酥湯麵」，烘焙品有適合當早餐的「芋香肉鬆三明治」人氣回歸，另有新品「芋泥肉鬆嫩蛋捲餅」、「芋泥奶皇丹麥」、「芋泥玫瑰塔」。

▲7-ELEVEN與「Ku`s dream酷的夢」聯名，推出5款芋頭美食，鹹甜都有。（圖／業者提供）



業者表示，芋頭耐煮、煎煮炒炸、可甜可鹹的豐富變化性，多元吃法有固定愛好者。7-ELEVEN內部統計，芋頭是超商消費者長年熱愛的人氣口味，去年首次聯手芋頭教主YouTuber「Ku's dream酷的夢」，推出多款烘焙系商品與冰品，成功帶動商品業績翻倍銷售成長。今年再度聯名，企畫全新主題「美好香芋」，包括芋頭輕食、台式小吃、甜點系列。

▲台式小吃「芋頭炊粉湯」清甜湯頭，芋頭愛好者不可錯過。（圖／業者提供）

此波聯名美食，使用當季在地檳榔心芋頭品種，口感綿密。除了有延續去年好評的「芋頭加肉鬆」鹹甜絕配口味，新品打造兩款台式小吃「芋頭炊粉湯」、「芋頭排骨酥湯麵」，湯頭為清甜道地台式風味，喜歡鹹芋頭料理的愛好者不能錯過。

▲鹹食控還可吃「芋頭排骨酥湯麵」。（圖／業者提供）

另外3款烘焙商品、1款甜點，適合作為早餐或隨手輕食，包括芋頭控熱愛的經典「芋香肉鬆三明治」，滑順細膩的芋泥，與香酥芝麻肉鬆內餡超搭。另一款「芋泥肉鬆嫩蛋捲餅」，則以進口香Q捲餅皮，高溫烘烤後呈現炙烤感，包裹綿密的芋泥肉鬆與嫩滑炒蛋。

▲芋頭控熱愛的經典「芋香肉鬆三明治」可當早餐或點心。（圖／業者提供）



「芋泥奶皇丹麥」以丹麥酥皮麵包、香甜芋泥餡、鹹香奶黃完美結合，外層酥脆、內餡香濃，咬下去芋頭與奶黃鹹甜交織。還有立體造型的「芋泥玫瑰塔」，香酥塔皮中間搭配軟綿芋泥製成的滑順雙層內餡，融入牛奶麻糬口感Q彈，吃一口幸福感滿滿。

▲芋泥蛋糕杯人氣回歸，還有芋泥大福、基隆名店監製的「連珍芋泥慕斯杯」。（圖／業者提供）

除了酷的夢聯名商品外，7-ELEVEN芋頭季也集結多款特色芋頭美味，並持續與春上布丁蛋糕、基隆連珍糕餅店等知名品牌，推出限定口味熱銷甜品，像是上市熱賣超過10萬杯的「春上蛋糕杯」，去年推出經典「香濃芋泥」風味再度回歸，口感綿密的原味戚風蛋糕，配上爆漿芋泥餡超強組合。

還有基隆名店監製的「連珍芋泥慕斯杯」，濃芋頭搭配椰奶慕斯，上層鋪上巧克力蛋糕，加上脆粒杏仁角，層次感十足。大福愛好者不可錯過「芋泥大福」，軟嫩外皮散發糯米香氣，內餡還吃得出蜜芋頭丁，增添口感與綿密感。

▲甜點有立體造型的「芋泥玫瑰塔」。（圖／業者提供）



除此之外，全聯甜點品牌We Sweet和「芋の專門家清原Taro Yuan」也強強聯手，打造4款聯名芋頭新甜點，包括「芋頭蒸果子」、「芋見重乳酪」、「芋頭涼糕」、「芋頭奶蓋布蕾」，至今9月19日還有特價販售。

▲全聯We Sweet和清原聯名，推出芋頭甜點、麵包。（圖／全聯提供）

全聯閱讀麵包也和清原Taro Yuan推出「芋泥餐包」、「芋泥肉鬆華爾滋」兩款聯名新麵包，銅板價35元、39元就能嚐鮮。

▲除了甜點，「閱讀麵包READ BREAD」也與清原聯名，推出2款銅板價麵包。（圖／全聯提供）

加熱就能快速上桌的全聯美味堂，在芋頭季也不缺席，新品「芋粿巧」使用大甲檳榔心芋，嚴選豬腿肉搭配鹹香蝦米、蔥酥、蒜酥一起拌炒成肉燥內餡，搭配新鮮芋頭丁製成擲筊造型，特色美食結合傳統文化，充滿食趣。還有再度登場的芋頭肉圓、芋頭竹筍粥、芋頭炊粉湯等，飄香古早味，喜愛芋頭的鹹食控必嚐。

▲全聯美味堂推出「芋粿巧」。（圖／全聯提供）