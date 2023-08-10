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芋頭控衝了！全聯芋頭季推20款明星美食　甜點、麵包、熟食都有

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食，推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

芋頭控最期待的芋頭季登場！全聯8/11~9/7 集結We Sweet甜點、阪急麵包、美味堂熟食等品牌，推出20款全明星芋頭商品，其中包括9款新品，無論是甜點或鹹食、小食，都有芋頭控期待的美食，同時推出促銷價，不傷荷包就能品嚐。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲20款明星芋頭商品，無論是甜點、麵包、鹹食、小食都有。

全聯甜點品牌We Sweet此次推出4款新品，名字包括軟萌可愛的「芋泥被窩捲」，以奶香薄餅皮有如棉被裹捲住芋泥香緹，以特殊手法保留芋香及口感，讓舌尖宛如躺在軟綿被子，不知不覺陷入芋泥漩渦。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲全聯甜點新品「芋泥被窩捲」售價59元。

「芋頭雙餡銅鑼燒」以芋頭餡搭配金沙餡，雙倍濃郁，雙享美味；而滿足夏季甜點胃口，首推「芋頭涼果子」、「芋頭大福」，冰冰涼涼吃超消暑。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲全聯新品「芋頭雙餡銅鑼燒」售價79元。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲▼新品芋頭涼果子、芋頭大福，售價55元。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

而人氣商品「芋泥布蕾盒」今年顏值再進化，在上層手焦糖點綴一朵朵芋泥擠花，香軟日式布蕾搭上純芋泥餡，一口吃下手煮焦糖的焦香再被細緻芋泥包覆，層次格外豐富。必吃的還有去年芋頭季狂賣7萬盒、榮登暢銷王的「芋泥肉鬆拿破崙捲」，選用在地大甲芋頭，綿密中帶有些許芋頭顆粒，酥脆派皮、肉鬆捲入芋頭戚風裡，鹹甜與酥脆交織。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲「芋泥布蕾盒」今年顏值再進化，售價135元。

另有「芋泥冰心捲蛋糕」和三層綿密芋泥餡的「芋見幸福千層」，以及大人小孩都喜歡的「香芋布丁蛋糕」原價149元，特價129元；「芋頭布蕾銅鑼燒」原價169元，優惠價149元，品項眾多讓芋頭控盡享夏日甜點時光。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲▼芋泥幸福千層、芋泥肉鬆拿破崙捲，售價95元。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

阪急麵包部分，推出2款小美冰淇淋聯名麵包，包括「小美芋泥夾心」以時髦羅馬包造型，夾入濃醇的奶油芋泥，加上QQ芋圓增添口感；「小美芋香珍珠丹麥」將小美的珍珠揉入麵糰裡，表層沾裹芋頭風味巧克力，芋香飽滿。

「香芋丹麥」麵包則有著芋泥和芋頭顆粒完美融合的內餡，且無香料、無色素、無添加豆沙，每一口都能品嘗到餡料，都是必吃款。低油、低糖的「芋香核桃歐包」今年再度回歸，滑順芋頭餡與核桃粒內餡，嚼勁十足。

阪急麵包8/11~8/24期間推出芋頭麵包嘗鮮價特價35元，任選3件99元；8/12~8/14推出30元全品項4件100元；8/19~8/31周六、日、一，39元全品項3件99元。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲▼阪急麵包新推出2款小美冰淇淋聯名麵包，小美芋泥夾心、小美芋香珍珠丹麥。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）
 

至於熟食品牌美味堂，簡單覆熱即可開動受到歡迎，今年芋頭季主打台味料理，滿滿古早味，新品「芋頭肉圓」使用大甲檳榔心芋頭切塊，與肉燥製成鹹香內餡；「芋頭海鮮派」嚴選大甲芋頭搭配新鮮魚漿，熱熱吃格外涮嘴，再買「古早味芋籤糕」就是一場完美台式下午茶。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲美味堂新品「芋頭肉圓」使用大甲檳榔心芋頭切塊，與肉燥製成鹹香內餡，原價79元，8/11~8/24特價75元。

新品「芋頭竹筍粥」搭配鮮嫩竹筍，並以油蔥提味，口口散發濃郁芋頭香，覆熱後即可上桌，適合2~3人分享，8/18~8/21只要99元。而人氣「芋頭炊粉湯」，鬆香芋頭融合精煉的豬大骨高湯、炊粉，呈現懷念的古早味，特價169元。

▲▼全聯8/11~9/7芋頭季，集結甜點、麵包、熟食推出20款芋頭明星美食。（圖／業者提供）

▲新品芋頭竹筍粥，原價129元，8/18~8/21特價99元。

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