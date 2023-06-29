搶吃芋泥千層、爆餡芋泥奶皇泡芙！　超商「8款芋頭甜點麵包」來了

▲超商芋頭季開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紫色炫風來襲！有超商強勢展開最新「芋頭季」，通通是嚴選台灣在地生產檳榔心芋製成綿密香濃芋泥，一口氣打造8款全新芋頭烘焙甜點，不僅有芋泥層層堆疊柔軟餅皮的「芋泥千層蛋糕」，還有芋泥搭配鹹蛋黃奶皇的爆餡「芋泥奶皇雙餡泡芙」，通通超欠吃，即日起陸續於全門市開賣。

▲▼一次就有8款芋頭新品任選任吃。

全家「芋頭季」開吃，一共網羅8款芋頭新品，首推minimore的「芋泥千層蛋糕」，綿密香濃的芋泥餡結合柔軟餅皮，大口咬下罪惡爆表，再來還有「芋泥QQ塔」，芋泥餡裡特意加入白玉QQ增添口感，再搭配塔皮，每一口都超滿足，除外還有鬆軟蛋糕體夾入台灣芋頭、法國蒙太古奶油特製內餡的「芋泥雪燒夾心」，以及「芋泥金沙麻吉」、「芋見起司貝果堡」、「芋見香鬆三明治」等烘焙品，即日起於全門市開賣。

7月5日起則還有2款芋頭新品上市，其中，泡芙控肯定要不能放過爆餡「芋泥奶皇雙餡泡芙」，是芋泥結合特製鹹蛋黃奶皇餡，口感微甜微鹹，還有「紫薯芋泥軟歐」，使用100%天然紫薯粉製成夢幻軟歐麵包，再加入蜜漬芋頭餡，口感甜而不膩，通通超欠吃。

▲7-11開賣5款全新甜點 。

另，7-11近日也開賣全新5款甜點，首推與昂舒巴黎聯名的「香草泡芙」，使用紐西蘭奶油製成濃郁內餡，搭配外層裹上白巧克力的菠蘿泡芙外皮，口感酥脆好吃，再來是「好農好濃芋泥夾心蛋糕」，內餡是選用在地芋泥、民奉牧場貓兒干鮮奶製成，再結合綿密鬆軟蛋糕體，大口咬下口感濕潤、芋香濃郁。

而春上蛋糕杯也推出「香濃芋泥」、「香蕉」共2款新口味，前者使用香濃芋泥搭配鮮醇奶油，餡料豐富，後者則是選用上等蕉製成鮮奶油內餡，再加入芭樂香堤提升口感，通通超欠吃，最後的「光泉頂級鮮奶優酪-莓果穀物脆片」，鮮奶優酪是以光泉100%純鮮奶製成，無香料、無加糖、無人工添加物，加莓果穀物脆片一起吃超滿足。