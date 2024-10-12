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花蓮入選MIT麻省理工學院區域創業加速計畫　新生會議登場

▲▼首場新生訓練會議，花蓮縣長徐榛蔚全程透過視訊方式參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼首場新生訓練會議，花蓮縣長徐榛蔚全程透過視訊方式參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣成功入選2024至2026年第11屆麻省理工學院區域創業加速計畫，將深入學習MIT REAP方法來推動地方創新生態系的發展。MIT REAP11日舉辦首場新生訓練會議，花蓮縣長徐榛蔚透過視訊方式參與會議，感謝MIT REAP看見花蓮的韌性，期許花蓮成為台灣第一個福祉健康及循環經濟的國際創新特區。

縣長徐榛蔚表示，很開心這次能夠進入團隊，讓花蓮能夠翻轉並讓世界看見，在這次0403地震讓全世界看見花蓮的韌性與自癒力，也收穫了來自世界的友誼，讓花蓮恢復得更加快速。花蓮是台灣的瑰寶，由於地形的限制讓花蓮保持相當乾淨的環境，超國3000公尺的高山就有43座，而花蓮更是全國有機農業面積第一的城市。

▲▼首場新生訓練會議，花蓮縣長徐榛蔚全程透過視訊方式參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐縣長接續提到，如今高齡化社會的來臨，花蓮現在要推動的是大健康產業，主要分為醫療與養生兩大項目，醫療部分我們有世界知名的慈濟醫院團隊，更是花蓮的醫學中心，養生部分可以透過有機農業、大自然綠色旅遊、農業科技等結合產官學研一起推動地方創新生態系的發展，讓花蓮成為台灣第一個福祉健康及循環經濟的國際創新特區。

MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program，（簡稱MIT REAP）， 強調區域創新生態始於領導者（champion）能成功連結政府、企業、創業投資、學研機構、新創等多元利害關係人，組成推動創新生態發展的核心團隊。花蓮成功入選MIT REAP的關鍵就在於，包括慈濟慈善基金會、慈濟醫療法人、福泰飯店集團、東華大學及工研院中分院和產業服務中心等核心夥伴的全力支持，攜手縣府團隊共同規劃花蓮的未來。

花蓮縣政府感謝參與花蓮MIT REAP的團隊夥伴，也期許縣府團隊善用計劃擁抱創新與未來思維，與核心夥伴推動花蓮成為創新與創業者的城市實驗室，讓花蓮成為台灣第一個福祉健康及循環經濟的國際創新特區。

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