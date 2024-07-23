南市府舉辦青委會工作小組會議　聚焦肢體障礙者生活品質提升

▲台南市政府22日下午在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議，針對台南市肢體障礙者生活品質提升議題展開深入討論。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲重視青年政策，就任後成立青年事務委員會建立公共參與平台，至今已即將邁入第5年，台南市政府22日下午在可庫美學共享空間舉辦第3屆青年事務委員會第4次工作小組會議，採用創新的「公民共識會議」與「公民咖啡館」形式，針對台南市肢體障礙者生活品質提升議題展開深入討論。

本次會議邀集青年委員、都發局、交通局、社會局、勞工局及工務局等相關單位代表共同參與。會議以分組討論方式進行，聚焦三大主題:社會住宅租期結束後的去處及資源、無障礙設施的建設現狀及服務改善、肢體障礙者的就業媒合及協助。

在社會住宅議題上，與會者提出無障礙房型供給不足、租屋歧視等問題，並探討現有政策如公益出租人租稅減免、包租代管等方案的效果。無障礙設施方面，工務局說明了騎樓整平、既有建築改善等工作，交通局則分享了智慧等車系統、低地板公車等友善措施。針對就業協助，勞工局和社會局介紹了職業重建、支持性就業服務等多項政策，並討論如何加強宣導、改善環境障礙等問題。

研考會蒙志成主委表示，此次會議採用創新形式，旨在促進各方對話與共識。會議所得寶貴意見將作為未來政策規劃的重要參考，以期能更有效提升台南市肢體障礙朋友的生活品質。

本次活動展現了台南市政府重視青年聲音、關注弱勢群體需求的決心。透過跨局處合作與青年委員的參與，期望能為台南市打造更友善、共融的生活環境。