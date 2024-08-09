爆柯文哲京華城案關鍵指示　游淑慧揭「3會議」：他要求盡速辦理

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷任內「三大案」，其中，京華城案土地容積率提高至840％，有圖利之嫌，檢調下周將傳喚前副市長彭振聲。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（9日）爆料，柯文哲針對此案，更有「三次會議」親自裁示，要求盡速協助辦理，而事後調查，市府官員坦承，沒有事先評估過，理由正是長官交代盡速。她強調，柯文哲當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都不認帳，這叫無賴強凹。

游淑慧於臉書表示，「京華煙雲123」，柯文哲一個交辦單、兩份公文親簽、三次會議指示，調查工作中，台北市議會調查小組閱覽10幾冊文件記錄，可以發現3個詭異之處。第一，府外委員有意見不在少數，卻被忽略。第二，府內官員集體噤聲，一反過去京華城案的態度。第三，柯前市長對於單一財團個案，參與太多。

游淑慧爆料，不只有柯文哲之前辯稱的轉送陳情信，也不只之前議員發現兩份關鍵公文的親簽，更有「三次會議」，柯文哲的親自指示。

第一次會議，游淑慧指出，柯文哲於109年03月10日市政大樓11樓準備室，針對京華城容積爭議案裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。

游淑慧說，柯文哲此舉，讓該案得以跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示，也是台北市都委會罕見為私人自提開發案進行研議的個案。

第二次會議，游淑慧指出，柯文哲於110年04月21日市政大樓11樓吳三連廳，針對京華城容積爭議案裁示，請都發局擔任PM，京華城送件後盡速積極協助辦理，並向議員說明進度。

游淑慧說，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，引發多位府外委員質疑和不安。不只曾光宗委員堅決反對。而前副市長彭振聲只能先將本案，另行成立專家會議、單獨拉出討論。但都委會大會被卡關，另外成立的專家小組會議，委員還是不想背書。

游淑慧透露，結果柯文哲不是採納、尊重質疑的專家意見，而是在110年4月21日繼續加碼指示，要求都發局要負責任幫忙當PM，還要盡速協助辦理。結果110年7月1日，市府再協助召開第二次專案小組視訊會議，這次府外委員仍持續針對公益性、對價性的合理化提出質疑，並認為該處地點並不佳，之前蓋球型商場沒有成功就是因為該處交通不便，質疑基地的交通條件改善方式等。

第三次會議，游淑慧指出，柯文哲於110年08月10日市政大樓11樓吳三連廳，針對京華城容積爭議案裁示，本案請彭副市長擔任PM，業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。

游淑慧說，這次再度拉高層級，直接交代要彭副市長擔任PM，也直接要求要把業主提案 盡速提都委會大會審議。而110年9月9日，都委會783次會議就火速通過了京華城所提的20%百億容獎案。

游淑慧提到，後來調查過程中，他們曾問市府官員，對於換取京華城容積獎勵的承諾義務，當時事先有沒有估價過、評估過對價性？市府官員坦承，沒有事先評估過，理由正是，因為長官交代盡速辦理。

最後，游淑慧強調，柯文哲當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都要不認帳，這不叫公開透明，這叫無賴強凹。

▼游淑慧貼出柯文哲任內「會議記錄資料」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大)

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）