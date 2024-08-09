　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆柯文哲京華城案關鍵指示　游淑慧揭「3會議」：他要求盡速辦理

▲民眾黨主席柯文哲出席五周年黨慶宣傳記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

前台北市長柯文哲深陷任內「三大案」，其中，京華城案土地容積率提高至840％，有圖利之嫌，檢調下周將傳喚前副市長彭振聲。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（9日）爆料，柯文哲針對此案，更有「三次會議」親自裁示，要求盡速協助辦理，而事後調查，市府官員坦承，沒有事先評估過，理由正是長官交代盡速。她強調，柯文哲當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都不認帳，這叫無賴強凹。

游淑慧於臉書表示，「京華煙雲123」，柯文哲一個交辦單、兩份公文親簽、三次會議指示，調查工作中，台北市議會調查小組閱覽10幾冊文件記錄，可以發現3個詭異之處。第一，府外委員有意見不在少數，卻被忽略。第二，府內官員集體噤聲，一反過去京華城案的態度。第三，柯前市長對於單一財團個案，參與太多。

游淑慧爆料，不只有柯文哲之前辯稱的轉送陳情信，也不只之前議員發現兩份關鍵公文的親簽，更有「三次會議」，柯文哲的親自指示。

第一次會議，游淑慧指出，柯文哲於109年03月10日市政大樓11樓準備室，針對京華城容積爭議案裁示，有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。

游淑慧說，柯文哲此舉，讓該案得以跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示，也是台北市都委會罕見為私人自提開發案進行研議的個案。

第二次會議，游淑慧指出，柯文哲於110年04月21日市政大樓11樓吳三連廳，針對京華城容積爭議案裁示，請都發局擔任PM，京華城送件後盡速積極協助辦理，並向議員說明進度。

游淑慧說，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，引發多位府外委員質疑和不安。不只曾光宗委員堅決反對。而前副市長彭振聲只能先將本案，另行成立專家會議、單獨拉出討論。但都委會大會被卡關，另外成立的專家小組會議，委員還是不想背書。

游淑慧透露，結果柯文哲不是採納、尊重質疑的專家意見，而是在110年4月21日繼續加碼指示，要求都發局要負責任幫忙當PM，還要盡速協助辦理。結果110年7月1日，市府再協助召開第二次專案小組視訊會議，這次府外委員仍持續針對公益性、對價性的合理化提出質疑，並認為該處地點並不佳，之前蓋球型商場沒有成功就是因為該處交通不便，質疑基地的交通條件改善方式等。

第三次會議，游淑慧指出，柯文哲於110年08月10日市政大樓11樓吳三連廳，針對京華城容積爭議案裁示，本案請彭副市長擔任PM，業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理。

游淑慧說，這次再度拉高層級，直接交代要彭副市長擔任PM，也直接要求要把業主提案 盡速提都委會大會審議。而110年9月9日，都委會783次會議就火速通過了京華城所提的20%百億容獎案。

游淑慧提到，後來調查過程中，他們曾問市府官員，對於換取京華城容積獎勵的承諾義務，當時事先有沒有估價過、評估過對價性？市府官員坦承，沒有事先評估過，理由正是，因為長官交代盡速辦理。

最後，游淑慧強調，柯文哲當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都要不認帳，這不叫公開透明，這叫無賴強凹。

▼游淑慧貼出柯文哲任內「會議記錄資料」。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧，點圖放大)

▲▼游淑慧貼出柯文哲針對京華城案，三次會議記錄。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼游淑慧貼出柯文哲針對京華城案，三次會議記錄。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲▼游淑慧貼出柯文哲針對京華城案，三次會議記錄。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨總統暨立委台北競總成立誓師大會，游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

ET快訊
找到神秘力量了！黑貓「神手一摸」害奧運選手摔落　10秒畫面瘋
快訊／惡搞好市多冷藏櫃！2高雄猴慘了
和林郁婷搶金牌！　波蘭20歲選手放話奪金：我誰都不怕
快訊／羅嘉翎長期控制體重不健康：比賽壓力大到喘不過氣
Disney+又漲價！將「嚴格打擊寄生帳號」　台灣恐受影響
快訊／羅嘉翎又哭了！　想用巴黎奧運勝利當父親節最佳禮物
男網紅衛生棉教學「標註林郁婷」：男女平權！　被出征罵爆了
中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知
快訊／陽明「動明輪」貨櫃大爆炸　公司回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫後首團陸客抵馬祖！　陸委會：歡迎更多陸客到金馬旅遊

想開小草咖啡廳惹議　陳佩琪爆料：柯文哲氣到晚上不想回家

爆柯文哲京華城案關鍵指示　游淑慧揭「3會議」：他要求盡速辦理

柯文哲申報政治獻金遭打臉「非公司承接業務」　民眾黨：釐清中

代表馬英九致電挺翁曉玲！　蕭旭岑：兩岸都是中國人

機捷A12遊客中心啟用　張善政：提升桃園國際觀光市場能見度

柯志恩自爆險遭詐騙過程　喊話政府：打詐預算將達73億請拿出成績

憲法法庭宣告「代理教師不計職前年資」違憲　相關辦法一年後失效

大巨蛋開演唱會趕進度！　消安驗證報告下周出爐

AIT處長谷立言拜會中市府　盧秀燕：盼創更多合作空間

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢

外國選手跪求台灣珍奶徽章 擊劍王子陳弈通出手助圓夢！

王齊麟護愛陳詩媛：不要欺負我女友！　難過發聲「都是我不好」根本男友模範

用2萬多水平儀幫女友剪髮　男友順利修剪！成果超自然

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭

疫後首團陸客抵馬祖！　陸委會：歡迎更多陸客到金馬旅遊

想開小草咖啡廳惹議　陳佩琪爆料：柯文哲氣到晚上不想回家

爆柯文哲京華城案關鍵指示　游淑慧揭「3會議」：他要求盡速辦理

柯文哲申報政治獻金遭打臉「非公司承接業務」　民眾黨：釐清中

代表馬英九致電挺翁曉玲！　蕭旭岑：兩岸都是中國人

機捷A12遊客中心啟用　張善政：提升桃園國際觀光市場能見度

柯志恩自爆險遭詐騙過程　喊話政府：打詐預算將達73億請拿出成績

憲法法庭宣告「代理教師不計職前年資」違憲　相關辦法一年後失效

大巨蛋開演唱會趕進度！　消安驗證報告下周出爐

AIT處長谷立言拜會中市府　盧秀燕：盼創更多合作空間

獨／起底67歲「雙腿夾頸」虐嬰爸　18歲兒幼時列「高險風家庭」

初登大巨蛋　鄭凱文談土投搶回先發名額

海外市場發威！Gogolook今年前7個月營收年成長8.4%　寫同期新高

靠奪牌難賺錢！奧運選手下海OnlyFans「賣肉」補貼　色色照片曝光

桃園平鎮環南地下道車道將封閉　黃敬平籲車輛分流配套

春水堂23歲工人觸電慘死！老闆3疏失害命　120萬和解換免囚

玖壹壹師弟認從小被父揍到大　超嚴格體罰「打到挫賽」

肉品專家跨界聯手職人　月餅、烤肉打造台灣中秋味

中華隊2024巴黎奧運金牌連霸榮耀　可口可樂推限定紀念商品

疫後首團陸客抵馬祖！　陸委會：歡迎更多陸客到金馬旅遊

萬歲牌澎湃補給箱 嚴選精緻豐富組合 買1送1共帶回50包

政治熱門新聞

遭傳召妓、薪資過高　林飛帆：已報警

賴清德下令台電「電網強韌計畫」提早4年　2028完成民生關鍵工程

認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

台獨清單5名嘴不見了！　郭正亮揭原因：中國敵對氛圍針對民進黨

中山商圈逃過團滅！　北市府補救方法出爐

賴清德若啟用「新技術核能」要先總統連任　最快2030年後評估

貓奴注意！家貓明年8月起也要辦寵物登記

揭賴清德「左手進、右手出」手法　吳怡萱：全民繳稅養活共生集團

「李洋用行動踢爆運動協會弊病」　周玉蔻轟：賴清德聽到心聲了嗎

賴清德拋3條件「核安、核廢料、社會共識」　可接受新的核能技術

總統賴清德：「非核家園」非民進黨意識形態

曝「麟洋配曾遭政府糾正」　媒體人揭辛酸史：奪牌前有誰知道他們

核電未來轉「緊急備用機組」？　曾文生：沒有辦法！

總統府回應翁曉玲質疑　憲法法庭3位律師費總計45萬元

更多熱門

相關新聞

想開小草咖啡廳惹議　陳佩琪爆料：柯文哲氣到晚上不想回家

想開小草咖啡廳惹議　陳佩琪爆料：柯文哲氣到晚上不想回家

針對小草咖啡廳爭議，民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪9日在臉書致歉，強調不知道有違法疑慮，已託人撤銷公司，還沒撤銷前，也絕不利用這公司做任何運作，請大家放心。下午她還在臉書自爆，「先生大概被我氣到晚上不想回家了，不想回來就不必回來，老女人了， 一人比較自在」。

柯文哲申報政治獻金遭打臉「非公司承接業務」　民眾黨：釐清中

柯文哲申報政治獻金遭打臉「非公司承接業務」　民眾黨：釐清中

中山商圈逃過團滅！　北市府補救方法出爐

中山商圈逃過團滅！　北市府補救方法出爐

認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

認「用別人名義開小草咖啡廳」　陳佩琪致歉：不知違法已託人撤銷

老屋夯！北市新舊房交易10年翻轉　南二都越買越年輕

老屋夯！北市新舊房交易10年翻轉　南二都越買越年輕

關鍵字：

台北市柯文哲京華城游淑慧圖利裁示會議

讀者迴響

熱門新聞

不先站獎台！銀牌女將「特地去抱郭婞淳」　原因暖哭萬人

林郁婷金牌戰「波蘭PO一張圖」　網怒：翻譯很不妙

陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

31歲台灣男子在柬埔寨被抓！　長相、姓名直接被公開

游一半斷氣沒人發現　直播鏡頭全拍下

少林最帥武僧「秋風」車禍離世 最後發文：我去遠方的秋天拍視頻了

冷臉開槍爆紅　南韓女射擊手昏倒CPR

快訊／陳詩媛連2聲道歉了！親揭進管制區原因

日本官方推演「南海海槽」地震恐釀23萬死

鬼月到！　普渡三公提醒「5姓氏」有血關、水關

比分被追上超不爽！中國女將用球狂砸對手

是你嗎？網路報稅11836名中獎名單揭曉　頭獎20萬現金

陸記者考全紅嬋英文…秒被「8字」拒絕

阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

更多

最夯影音

更多

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面