管碧玲訪徐榛蔚對談！　支持花蓮港區建設全力推動活化

▲▼海洋委員會主委管碧玲率團隊前往花蓮縣政府意見交流。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海洋委員會主委管碧玲28日率團隊前往花蓮縣政府，由花蓮縣長徐榛蔚率縣府團隊接見，徐榛蔚向管主委表達花蓮港區域建設需求，管主委全力支持花蓮發展，並已編列明年度經費辦理可行性研究規劃，持續推動活化花蓮港。

徐榛蔚表示，為活絡花蓮港區發展，縣府不斷向中央爭取支持，除與台灣港務公司花蓮港區簽署MOU合作外，更就「國家海洋研究院海洋資源博物館」選址花蓮港東工地，積極推動土地撥用程序，提供海資館土地之使用。期盼未來規劃為海洋園區，促進藍色產業及海洋深層水產業之鏈結，形成東部第一條巨大的觀光廊道，也建請中央施作花蓮港跨港大橋，望中央能重視並全力協助。

▲縣長徐榛蔚建請施作花蓮港跨港大橋，希望中央能重視並全力協助。

海委會主委管碧玲表示，花蓮建設不能停，海委會相當支持推動花蓮港區發展，明年度已編列預算進行整體可行性規劃評估研究，計畫如經行政院核定，即可為未來發展方向做更明確地進行。

▲管碧玲全力支持花蓮發展並承諾在花蓮舉辦會議相挺花蓮。

除此之外，管主委相當關心花蓮災後觀光產業振興，宣布今年度11月份將在花蓮舉辦各項活動，包括國際研討會、海洋志工培育、海洋大數據競賽頒獎典禮、地方創生論壇等大型活動四場，預計總共400人以上參與。其餘各項活動也盡量於花蓮舉行，全力支持花蓮災後振興。