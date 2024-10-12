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秋老虎出沒「高溫上看33度」　下波東北季風挾涼雨彈時間曝

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▲氣溫回升，未來一周各地高溫上看30度以上。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

秋老虎來了，今天(12日)起東北季風減弱轉東風，氣溫回升，未來一周高溫破30度，中南部上看33度，除迎風面東半部、基隆北海岸有雨外，西半部多雲到晴，僅午後山區有雨，屬較穩定天氣，不過下波變天將落在下個周末，新一波東北季風將帶來降雨和降溫。

中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一周天氣隨著今天東北季風減弱，逐漸轉偏東風，並持續到下周五，迎風面東半部、基隆北海岸有雨勢出現，西半部大致多雲到晴，屬於比較穩定天氣。

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張竣堯進一步說明，黃海上空的冷高壓帶來偏東北風，隨著冷高壓往日本向東移動，台灣逐漸轉偏東風風場並持續到下周五，今天是轉變過程，基隆北海岸、東半部雲量多，西半部多雲到晴可見陽光。

未來一周降雨趨勢上，張竣堯指出，降雨將以東半側為主，周末到下周一水氣稍多，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北靠東側有零星飄雨，西半部白天多雲到晴，午後熱力發展下南部及山區有局部短暫陣雨，且有局部大雨機會，下周二開始水氣減少，發生大雨機會降低，午後雷陣雨發展以山區為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯說明，受東北季風影響，今天清晨低溫約21到24度，今天最低溫在苗栗大河，出現18.5度低溫，其他西半部近山區和空曠地區也有18到19度低溫；今天東北季風減弱後，低溫逐漸回升1到2度，低溫約24到26度，近山區和空曠地區可能低1到2度，感受仍有涼意，高溫未來一周有機會到30度或以上，感受舒適溫暖，中南部高溫有機會到32到33度。

回暖穩定天氣持續一周後又將變天，準備迎接下一波降雨和降溫，張竣堯表示，預計下個周末就會有另一波東北季風影響。

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