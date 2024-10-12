回暖放晴一周「高溫站上3字頭」　下個周末轉雨降溫

▲明起到下周各地氣溫回暖，回到溫暖晴朗好天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減弱，今(12日)要留意中南部山區午後對流雨，將有較大雨勢，明天起下周各地氣溫回溫，高溫上看30度以上，將回到溫暖晴朗好天氣，下次東北季風增強可能要等到下個周末，北部、東半部可能又會迎來一波降雨和降溫。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天伴隨著大陸高壓出海，台灣附近的東北季風有減弱的趨勢，不過因為風速減弱有利於清晨的輻射冷卻，一早還是比較涼，本島的平地最低溫是苗栗三灣的18.5度，其他地方大約在20度上下。白天氣溫會很快回升，中南部地區可回到30度以上，北部、東半部因為雲量較多，高溫較低，大約27到29度。

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李至晟表示，今天迎風面的降雨因為水氣減少，只剩下短暫零星的小雨，比較明顯的會是中南部山區的午後對流雨，會有局部較大雨勢。

明天隨著高壓往東移動，李至晟指出，東北季風會更加減弱並轉為偏東風，整個西半部都會轉為背風面，各地氣溫回升，北部白天高溫也可望回升到30度以上。而且下個星期北方系統只在華北到日韓一帶活動，熱帶洋面上也暫時沒有擾動活躍的跡象，台灣地區又會回到比較暖和且大致晴朗穩定的好天氣。

李至晟表示，長遠預報有看到下次的東北季風增強可能等到下個周末，屆時北部、東半部可能又會迎來一波降雨和降溫。