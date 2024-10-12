烏克蘭18歲正妹飛來台灣結婚　大讚老公3特點讓她愛了

記者鄒鎮宇／綜合報導

18歲的烏克蘭正妹茱莉亞（Julia）為了與台灣男友結婚，專程飛來台生活。她大讚，男友是個好聽眾，也會給她建議，最關鍵的就是不害怕與不同文化背景的人交往，「我從來沒碰過像他一樣那麼了解我的人，這就是為什麼我不害怕一個人來台灣跟他在一起。」

不要鬧工作室近日訪問18歲烏克蘭女高中生Julia。Julia表示，她出生於烏西城市克奧提科夫（Chortkiv），但10歲之後就到波蘭生活，但初期不會說波蘭語而遭到霸凌。

Julia說，她3個月內學會波蘭語，但到高中前都還是被同齡小孩欺負，這也讓上了高中的她開始不喜歡求學環境，因此轉而到線上教育進修。某日，她與朋友到餐廳吃飯時，碰到了現在的台灣男友，兩人相識後看到對方的優點而交往。

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Julia表示，男友在她需要支持時，都會安慰並傾聽，同時還能給予建議，同時也不會害怕與不同文化背景的人交往，這3個特點讓她非常安心，也因此決定前往台灣完成婚禮。

▲▼Julia。（圖／翻攝yula_nov）



Julia說，她知道許多人會因為她的年紀而有疑問，質疑18歲到底懂不懂愛。她直言，知道自己不可能會跟年紀更大的人有相同的經歷與經驗，但時間到了她也會有的，「我從來沒碰過像他一樣那麼了解我的人，這就是為什麼我不害怕一個人來台灣跟他在一起。」

Julia表示，父母非常支持她的決定，且第一次到台灣後也看到了台灣有多美，周圍的人都對她很友善，男友的家人也總是關心她有沒有吃飽，「我從來沒有體驗過這樣的待客之道」。

網友看完紛紛留言，「談吐很成熟，看得出是辛苦成長的」、「18歲…真的很勇敢，希望她老公和她老公的家人在未來不會讓她失望，畢竟離家千里，別辜負女方家人的信任了」、「天哪！又是一個應該是前輩子拯救了世界的男人」、「相愛是一件事，相處是另一件事，加油吧」、「真心祝福」。