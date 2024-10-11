周末水氣多「3地甩雨」　下波降溫時間出爐

▲明後兩天水氣增，基隆北海岸、大台北、東部偶有局部短暫雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明後(12日~13日)兩天水氣增多，基隆北海岸、大台北、東半部偶有局部短暫雨，午後中南部山區要留意局部大雨，明天清晨仍有22度低溫，周日起溫度回升，各地高溫爬上3字頭，下個周末後可能有新一波東北季風報到，屆時可能再轉雨降溫。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，未來一周天氣較單純，降雨方面，明後兩天水氣增多，基隆北海岸、大台北、東半部雲多，但偶有局部短暫雨，其他地方晴到多雲，午後南部跟其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨發生機會。

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溫度方面，黃恩鴻指出，明天清晨比較涼，低溫約22到24度，明天白天後溫度回升，周六白天北部、東半部高溫將近30度，中南部約有31到32度。另外，明天有強陣風，恆春半島以及澎金馬、蘭嶼、綠島等離島要留意較強陣風。

▲▼未來一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周環境偏東風，黃恩鴻表示，基隆北海岸、東半部、大台北山區有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，午後南部和其他山區有局部短暫雷陣雨；周日起回暖，各地高溫約30到32度，低溫回到24到26度，類似天氣型態將持續到下周五。下一波東北季風可能在下個周末之後，不過時間點仍有變數。

至於後續是否有熱帶擾動發展，黃恩鴻表示，後續菲律賓東方海面大低壓帶有熱帶系統發展機會，不過時間還不確定，至少短期一周內不會有發展，就算後期有發展，距離台灣較遠，對台灣不會有影響，時間尚遠，仍待進一步觀察。