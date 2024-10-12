24共機、10共艦擾台　逾越中線進入我中部、西南及東部空域

18歲的烏克蘭正妹茱莉亞（Julia）為了與台灣男友結婚，專程飛來台生活。她大讚，男友是個好聽眾，也會給她建議，最關鍵的就是不害怕與不同文化背景的人交往，「我從來沒碰過像他一樣那麼了解我的人，這就是為什麼我不害怕一個人來台灣跟他在一起。」