基隆市長謝國樑罷免案明天投票！　贊成反對理由一次看

▲謝國樑。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉人豪／基隆報導

基隆市長謝國樑罷免案投票將於明天（13日）登場，本次罷免案通過門檻為7萬7700票，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上的7萬7700票即為通過，而公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免理由，以及謝國樑的答辯內容一次看。

▲公民團體「山海公民拆樑行動」罷免理由 。（圖／民眾提供）

公民團體「山海公民拆樑行動」發動連署罷免基隆市長謝國樑，罷免案領銜人戴璟安提出理由如下：

1.青年公益電動機車方案

選前號稱免費提供就業青年 GOGORO 電動機車，之後卻在廣告看板加上「廠商名稱同等級」的小字樣，實際政策實施又添加滿足公益條件 5 年、自行負擔電池資費 6 萬、綁約特定廠商 5 年等各項限制。

2.染疫慰問金

面對 COVID-19 疫情來襲，選前表示每位確診的基隆市民皆可獲得慰問金一萬元，選後卻僅限為中低收入戶市民。

3.基隆捷運

政見提及要與新北一同完成基隆捷運，卻在面對經費重新評估後，直接兩手一攤表示「要基隆分攤這些錢，門都沒有！」

4.深夜強闖基隆東岸商場

在已知商場產權有問題的情況下，於2024年2月1日深夜，在沒有法院的執行命令情況下，派 10 餘員警護航黑衣人強制破壞門鎖，面對現場律師的質問更是不發一語。

5.政治介入校園，二信中學師生共同助選

老師必須在休假日前往造勢場合輔選、到校長發送拉票信函給畢業校友，校方並未妥保管好師生的聯絡資訊，甚至將此作為選舉拉票的道具。

6.超跑嘉年華

基隆市政府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦「2023基隆超跑嘉年華」，現場多為改裝車而非跑車導致民眾失望，活動本身安全性也十分不足，封路地點只以紐澤西護欄阻擋，更有民眾直接跨越卻未被阻攔。

7.國門摩天輪

謝國樑決定在基隆的國門廣場興建直徑40公尺至60公尺摩天輪，即便從最一開始提出便遭到民眾強力反對，謝國樑市長仍舊一意孤行。

8.中小聯運游泳賽事取消甲乙組

2024年的中小聯運，不僅高中排球賽事前一天才宣布延期，舉辦游泳賽事的市立體育館也遭多位選手及家長反應硬體設施生鏽老舊、指引不當等質疑場地安全性不足，國小組更是首度出現甲乙組混合比賽的荒謬場景。

9.垃圾飛灰運去高雄，每年成本增加三億元

在基隆的處理廠還可負荷的情況下，基隆市府捨近求遠，將垃圾飛灰運至高雄處理，導致每年要多支出 3 億元的垃圾處理費。



10.文化中心草皮

基隆市府在文化中心廣場鋪設人工草皮，聲稱讓民眾能夠在此遊憩。但廣場旁道路車流量大，不但會吸入車子廢氣，孩童也可能衝到馬路上，實在不宜作為遊憩休閒空間。

11.欲撤銷觀光行銷處，改為兒童及少年事務處

基隆市未滿12歲的人口為27,452人，佔比7.58%；65歲的老年人口為74,019人，佔比20.4%，多了將近三倍的人數；市府只規劃設立「兒童事務處」忽略「長照處」，只看見 7%兒童人口而漠視 20%老年人口。

12.謝國樑市長市政滿意度調查全國吊車尾，卻完全不見改進

根據天下雜誌《2023 永續幸福城市》統計結果顯示， 基隆市的縣市競爭力為非六都組最後一名； 經濟、環境、文教、社福、多元共融等面向也為非六都組最後一名；謝國樑市長的施政分數則為非六都組倒數第二名。

13.謝國樑市長身為民選地方首長卻忽視民意，不願與市民溝通

謝國樑在市民留言闡述想法時，不但未傾聽民怨，更以封鎖留下反對意見的臉書用戶、限制可留言人、自稱遭受企業透過機器人帳號攻擊等理由逃避一切需要回應的爭議，實在令基隆市民難以接受！

▲謝國樑答辯書。（圖／民眾提供）

謝國樑提出之答辯書如下：

1.堅持守護東岸商場產權，司法訴訟與行政審議已獲四連勝

全案自112年12月初公開招商，至113年1月下旬公告甄審結果，所有程序皆依相關法規嚴謹辦理。惟未能得標之 NET 公司，聲稱其擁有商場2至4樓之產權，市府則堅持捍衛市產的立場，因而引發了後續一連串所謂「東岸商場產權爭議」。大日公司提起民事訴訟、NET聲請民事假處分、NET聲請行政假處分、NET向財政部提出申訴均遭駁回。

2.加速汰換老舊大型公車，響應「2030 公車電動化」目標

中央政府因公車電動化目標，自112年起交通部公路局即未再補助購置柴油低地板大客車新車，市府於是在112年度編列追加預算6220萬元購置50部中古公車應急，並且按車輛出廠年份先後逐步汰換，減低平均車齡，也進行了車輛的內部裝修與全面加強檢修。

3.推出「乾淨家園」與「寧靜街坊」專案

除加強現行法之執法取締，且為更有效達成政策目標，修訂自治法規、提高罰鍰，期能一步一步嚇阻僥倖、無公德心之人，並建立民眾正確的守法觀念，還給市民一個乾淨、寧靜的家園環境。

4.推動「行人友善」政策、實施「騎樓整平」計畫

嚴格取締汽機車未禮讓行人、路口處劃設「綠底行人穿越道」、實施行人早開時相、並在行人穿越量較大的路口「加大行人號誌燈」，力推「騎樓整平」，讓不分男女老幼的市民朋友，都能有安全的步行環境！

5.兌現「公益青年電動機車方案」政見，減輕上萬青年生活負擔

陸續推出電動機車2.0與3.0方案，至今累計已有上萬基隆青年提出申請，積極與在地傳統機車業者溝通，研議汰舊補貼的方案，鼓勵車行進行技術及產業升級。

6.一區一室內兒童樂園、提升兒少婦幼福祉

陸續於七個行政區各設立至少一座室內樂園，辦理基隆「好孕乘三」計劃，補助孕婦產檢車資、營養品與治裝費，訂定學校午餐自治條例，於基隆車站打造街舞空間 NANA PLAZA。

7.建置線上健康照護平台、提供親子與長輩即時諮詢服務：

責成衛生局首創「親子照護LINE 線上諮詢平台」，由具處理兒童相關疾病的專業醫護人員提供「即時線上諮詢」，給予家長便捷的醫療諮詢服務。

8.結合文化與音樂元素、打造北台灣音樂城市

112年底市府舉辦「最愛基隆」年終演唱會，113年5月舉辦「愛嶼搖滾 LOVE ROCK」音樂祭，113年7月，打造成融合音樂、文創的多功能園區「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」，113年8月，舉辦首屆「基隆浪曲嘉年華」。

9.重視城市美學、重新展現城市風貌

市府給予聯宏社區及安樂一期六號基地等民間自辦都更案大力的行政協力，助其順利進行，為提升城市美學、美感，也在本市各區推動「城市彩繪」計畫。也藉由拆除使用率低的老舊天橋、推動電線電纜的地下化等多項作法，清理城市天際線。

10.提升罷免案投票率，才是真正體現民主的價值

謝國樑指出，既然要辦罷免投票，就應該要比照辦理選舉時那樣，廣為向民眾宣導罷免的法規與權力行使方式，以及罷免所產生的法律效果，讓民眾在資訊充足且認知正確的狀態下踴躍投票，一票一票地展現真實的民意，這才是成熟的民主社會應有的態度與做法！

罷免案將於10月13日上午8時至下午4時舉行投票，依據公職人員選舉罷免法，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上即為通過，根據中選會公告，基隆市第19屆市長選舉原選舉區選舉人總數31萬797人，須有7萬7700票同意罷免謝國樑，罷免案才算通過，罷免投票結果將於10月18日公告。