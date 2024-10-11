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北市老舊派出所改建找嘸臨時駐地　分局長被指不會溝通回應了

▲▼萬華分局東園派出所要改建，但遲遲無法找到「暫時的棲身處」。(圖／翻攝Google Map）
▲萬華分局東園派出所要改建，但遲遲無法找到「暫時的棲身處」。(圖／翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局東園派出所因為建物老舊，即將面臨拆除重建的問題，但是卻遲遲無法找到「暫時駐地」，原本異想天開找到附近國小當駐地，遭到家長會極力反對，被拒後找到原本經營車行的地點當臨時處所，但是提前付租金被質疑有圖利嫌疑，對此，選址問題讓北市警局長李西河罕見動怒，認為轄區分局長不會溝通。

北市萬華分局東園派出所因為建物過於老舊，面臨汰舊換新的問題，先找到隔壁西園派出所轄區的活動中心，但是就有反對聲音，認為派出所就要在自己轄區，才可以應付緊急狀況，所以活動中心成為臨時派出所的想法遭到地方人士否決。

後續萬華分局又看上轄區內的2所小學，因為少子化，年級學生變少，所以有多餘空間可以使用，但此提案，引起2個國小家長會極力反彈，認為警方執勤固然辛苦，但是如果校園成為臨時派出所，這樣犯嫌就要在校園進出，如此會對學生造成影響。

校園成為臨時派出所被拒後，萬華分局又看上銀行舊址，但是因為分局長官沒有完善規劃租金等預算編列，所以導致該地點只能拱手讓人，前陣子又傳出看上萬大路的機車行，原本決定承租，但是傳出要先付租金，導致讓地方民代認為有圖利的問題。

派出所在地方屬於不可缺少的關鍵單位，但是萬華分局卻遲遲無法處理「臨時派出所」的地點，也讓民代出面詢問北市警局長李西河，李也認為萬華分局長董欣欣不會溝通，所以才會遲遲無法處理完備。


萬華分局長董欣欣也表示，東園派出所改建在即，將於2025年7月完成設計，預計在2026年開始施工，目前針對「臨時派出所」駐地部分，將持續與地方民代、里長進行溝通協調，能在治安維護以及員警有合適良好的工作場所之間取得平衡。

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