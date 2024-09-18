「看誰拔槍快」北市警遭同事舉槍瞄準嚇壞　開庭表示原諒

記者黃宥寧／台北報導

北市北投警分局陳姓警員因10年前與余姓同事在關渡派出所起口角，陳竟拔出警槍後拉動滑套，並持槍對著余男，所幸遭其他員警制止，當年也依行政調查，2員警遭處分申誡。孰料，全案因民眾檢舉，分局趕在追訴期期滿移送，陳被依恐嚇罪起訴。士林地院今開庭，陳否認犯行，已退休的余則當庭表示原諒。

▲時任北投警分局關渡派出所的陳姓警員（左）與余姓警員發生爭執，陳拔槍對余慘遭起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

2013年間，余姓警員因違規使用警用機車而有登載不實的問題，當時為業務承辦代理人的陳員要做筆錄，雙方爆發口角，余嗆「不然看誰拔槍比較快」，陳就拔槍拉滑套，並將槍口對準他，他當下也嚇壞趕緊閃到一旁，視線也不敢對著陳，後來廖姓同仁就跑來把槍拿走。

對此，北投分局指出，本案是民眾檢舉102年本分局員警不當使用警槍的妨害自由案，分局依法進行調查及函請地檢署指揮偵辦，經士林地檢署偵查後以恐嚇危害安全罪嫌起訴，分局後續將等審理結果從嚴追究考核監督不周責任，以維風紀。

今法院開庭審理，陳聲請時任分局督察組組長的李蒼憲（現為信義分局長）到庭作證。陳辯護人問「余員有說會害怕，要提告嗎？」李回，調查報告內有說，被告是依法調查，因為他當時是警用汽、機車業務職務代理人，一切合乎職責，至於余員是否違規使用則由分局處理。

審判長問「當時為何沒移送？」李解釋，沒造成人員傷亡，陳員雖有拔槍，所以經行政調查後，陳員2支申誡、余員則1支申誡，若刑事責任確定的話，要再詢問人事單位有無追溯期，再依審判結果懲處。

陳員則否認犯行，余員今到庭還原當時情況，更表示要原諒昔日的同事。全案辯論終結，本月26日下午宣判。由於恐嚇罪為非告訴乃論之罪，就算雙方和解撤告，被告則有機會獲判緩刑或易科罰金。