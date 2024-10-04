揪團到門口「抱頭蹲下」拍照！　陸網友：全球破案率最高的派出所

▲《守護解放西》類實境秀。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸一部類真人實境秀的紀錄片《守護解放西》熱播，意外使得湖南長沙坡子街派出爆紅。在大陸十一假期期間，不少遊客專程跑去派出所門口抱著頭蹲下，假裝被逮捕的樣子，打卡拍照。這景象也被網友們揶揄，「這裡是世界上破案率最高的派出所，每天都有數不清的人來自首，無不抱頭懺悔。」

▲不少民眾到派出所門口「被逮捕」打卡留念。（圖／翻攝微博，下同）

《映象網》報導，10月1日，坡子街派出所迎來不少市民遊客打卡。 早在今年五一假期，長沙天心區的坡子街派出所的熱鬧程度就預警超過岳麓山、橘子洲、湖南博物院或者五一廣場等熱門景點，單日人流量超過120萬人次。

《守護解放西》紀錄片以坡子街派出所員警為人物核心，是一部警務人員出勤觀察紀錄的類真人秀，將員警的日常工作呈現在大眾眼前，有不少糾紛調解、曲折案情的場景，受到大陸不少網友追捧。

對於遊客專程跑到派出所門口「被逮捕」的打卡朝聖行為，長沙公安局天心分局網安大隊副大隊長梁慧曾給予「溫馨提醒」，一是要求民眾勿隨意進入辦公區域；二是拍照時儘量不要使用抱頭、蹲下、投降等易引起歧義的動作；三是偶遇《守護解放西》中的明星警官時，不建議在其工作時與其合影，以免影響民警執行公務。