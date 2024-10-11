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愛子公主視察！80歲怪男「持摺疊刀」遭逮　座車擦身而過

▲▼日本愛子公主11日從皇居出發，搭機前往九州佐賀縣視察。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本愛子公主11日從皇居出發，搭機前往九州佐賀縣視察。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本天皇德仁、皇后雅子的獨女愛子內親王（愛子公主）於今（11）日上午搭機啟程前往九州佐賀縣，預計將在當地停留2天1夜。不過出發當天，卻有一名80多歲的男子持刀出現在愛子公主視察行程的預定地，幸好遭到警方緊急逮捕。

根據日媒《富士新聞網》，愛子公主預計將於11日下午前往位於佐賀市的佐賀城本丸歷史館視察，然而上午11時30分（台灣時間上午10時30分），卻有一名聲稱待業、來自山口縣的80歲男子，手持長達8.5公分的摺疊刀出現在該地，旋即遭到歷史館的員工發現。

幸好駐守該地的警官處於高度戒備狀態，旋即以違反《銃砲刀劍類所持等取締法》的罪名，將該名男子以現行犯成功逮捕。

男子向警方辯稱，「雖然持有刀具行走是一件壞事，但我並不是為了傷害他人，才會拿刀行走。」

報導指出，在該名80歲男子被逮捕後約莫過了30分鐘，愛子公主所搭乘的座車行經附近，預計愛子公主將於傍晚前往該地視察。

據悉，此次是愛子公主首次單獨以成年皇室成員的身分，前往地方執行公務視察。愛子公主今晨從皇居搭車出發，並於上午11時30分飛抵佐賀機場。身穿鮭魚粉套裝的愛子預計下午前往佐賀市體育場觀看「國民體育大會」陸上運動競賽，結束後前往佐賀城本丸歷史館視察。

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