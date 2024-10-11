拋「中華人民共和國無權代表台灣」　游盈隆：賴清德在測試中共底線

▲總統賴清德發表首次國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德昨（10日）發表首次得國慶演說，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，賴清德說「中華人民共和國無權代表台灣」的這段話被諸多媒體擷取，他直指，這項立場無疑是建立在深厚台灣民意基礎上，同時，也正面回應以美國為首的各國對聯合國2758號決議文的釐清，也有測試中共容忍底限的味道。

游盈隆提到，賴清德首次的國慶演說，洋洋灑灑長達近四千字，各方高度關注，但主要媒體都擷取其中一句話當主題，那就是「中華人民共和國無權代表台灣」，直白地拒斥中共的一中原則。

關於這段話，游盈隆指出，這項立場無疑是建立在深厚台灣民意基礎上，同時，也正面回應以美國為首的各國對聯合國2758號決議文的釐清。游盈隆直指，賴清德對兩岸關係採取戰略清晰的態度，明顯有別於馬英九主政時代的戰略模糊，也有測試中共容忍底限的味道。

此外，游盈隆再點出，立法院長韓國瑜這次國慶大大露了臉，反映了國會三黨不過半的政治現實，游盈隆特別指出，韓國瑜說「過去八年中華民國像一個又黑又瘦的糟老頭子被關在一個小屋子」，這種奇特韓式語言，表達出一種藍營深沈的失落感，只有2008年馬英九率國民黨重返執政可以比擬，一般台灣人是感受不到的。

游盈隆表示，雙十國慶過後，韓國瑜的政治角色將更受倚重，但韓國瑜在一般國人心中的份量有相對提升嗎？他覺得則值得觀察。游盈隆接著提及，前總統陳水扁這次以貴賓身份出席國慶典禮，與前總統蔡英文比鄰而坐，意外成為大會亮點。

「離開總統府16年，落難16年，至今仍是保外就醫的受刑人，如今以『前國家元首』身份端坐在國慶貴賓席，讓台灣政治多了一點人情味。」

游盈隆表示，據說這次是韓國瑜特別邀請陳水扁出席，但如果賴清德不點頭，恐怕也沒輒，這不禁讓他聯想，蔡英文總統八年任內為何都沒做出這樣的安排？

游盈隆還觀察到，賴清德、韓國瑜的演說都刻意提到陳水演，公開送暖，透露出社會大和解的一點氣息，因此，也讓他覺得特赦陳水扁的議題，是否將浮上賴清德政府的政治議程是值得關注的。

至於賴清德喊出「跨區域的均衡台灣」，游盈隆坦言，身為花蓮人的他必須說，藍綠輪替執政的共同點是「重西輕東」，國民黨時代重北輕南，民進黨執政南北平衡，東部的花蓮與台東是永遠的邊陲，連一條安全回家的路都沒有。

游盈隆感慨，今年0403大地震後，餘震不斷，加上兩次颱風來襲，鐵公路中斷幾乎成常態，花蓮人經常有家歸不得，柔腸寸斷，不過，誰來還花蓮人一個公道？

游盈隆說明，有八成的花蓮人都期盼蘇花高，但不分藍綠只給花蓮人蘇花替、蘇花改，結果遇到颱風或地震就中斷，這對得起花蓮人嗎？「賴總統應該為花蓮人找一條出路，否則，均衡台灣只不過是另一個空洞的口號。」

游盈隆進一步說明，在野黨對賴清德的國慶演說反應不佳，民眾黨火氣特別大，國民黨則是冷言冷語，這暗示接下來的朝野關係很難善了。

游盈隆斷言，在「分裂政府」（divided government）條件下，「朝野和諧，政黨合作」短期內將難以實現，再加上民眾黨主席柯文哲被羈押禁見，政黨惡鬥勢所難免，人民期盼的「成熟、穩定、高效能的民主政府」將徒託空言。

游盈隆強調，賴清德的國慶演說，除了兩岸關係之外，就形式與內容看，與蔡英文任內歷次的國慶演說很像，都有流水帳似的重大政策報告，行禮如儀，這可能出自同一批文稿小組成員，這樣是不是好事，則見仁見智。

若從這方面來看，游盈隆認為，台灣民選總統不像歷任美國總統那麼重視文稿寫手（speech writers），這些寫手不乏文采斐然、博學多聞、普立茲獎得主水平的人。

最後，游盈隆表示，總統的重大政治思維和政策，透過頂尖文人能寫出一般人看得懂且心領神會的文字，達成最佳的政治溝通效果，甚至成為劃時代的重要演說而留名青史，如小羅斯福的「新政」、「四個自由」；雷根的「拆下這堵牆」等。