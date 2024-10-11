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賴清德首次國慶演說「強調兩岸互不隸屬」　外媒解讀：務實與克制

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德在雙十國慶上的演講吸引各家外媒關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣10日迎來中華民國113年國慶日，賴清德首度以總統身份發表「雙十節」演說，強調捍衛台灣主權，反對中國的吞併，並提出與北京在多方面合作的可能性。賴清德的演講在國際上引發了廣泛關注，許多外媒也對其立場進行報導。

美媒《外交家》首先以「如何看待賴清德總統的首次國慶演講」為題，報導賴清德強調台灣與中國「互不隸屬」的立場，並重申台灣捍衛主權和維護台海和平的決心。《外交家》也表示，賴清德在其任內的首次國慶演講中，著重強調舊有的「中國民國 VS. 台灣」認同主題，認為賴清德已突破前總統蔡英文的立場，從支持現狀更偏向支持獨立。

《路透社》寫道，「中國無權代表台灣應與台北合作應對全球挑戰」，闡述賴清德強調中華人民共和國無權代表台灣，同時呼籲北京履行國際責任，解決俄烏戰爭和中東衝突等全球問題的立場，還稱賴清德在台灣強化國防以應對中國軍事壓力的同時，也向中國遞出橄欖枝，表達中國應停止軍演、促進兩岸合作的意願。

《華盛頓郵報》也和路透社一樣，以「台灣總統賴清德稱北京無權代表台北」為題，報導賴清德強調台灣人民自主選擇未來的權利，並重提美國白宮9日的言論，聲稱北京「沒有理由」在台灣慶祝國慶後發動新一輪「懲罰性軍演」。

與此同時，《華郵》也提及賴清德願意在國際合作上與北京進行對話。該報還引述專家的看法，指出賴清德的語調較過去更為克制，但同時也展現了他在關鍵時刻的強硬立場。

《美聯社》的報導以「台灣在中國威脅背景下慶祝國慶假期」為題，專注於中國對台灣的軍事和經濟威脅。報導稱，在台灣今年的國慶遊行中，閱兵已不見過去幾年的重裝備，而賴清德在演講中也強調增強台灣的國防和經濟韌性，大讚台灣的科技成就及其在國際社會中的角色，顯示台灣在面對挑戰時的自信與堅韌。

《金融時報》報導標題為「台灣總統呼籲中國履行維護和平的責任」，提及賴清德在演講中敦促兩岸與國際社會合作，維護地區和平和全球繁榮。報導還指出，賴清德重點強調中華民國的歷史背景，試圖避免被標籤為「台獨分裂主義者」，同時呼籲國民團結捍衛現有的事實獨立。

《半島電視台》以「台灣總統賴智表示將抵制吞併或侵犯」為題，報導賴清德誓言抵抗任何對台灣主權的侵犯，同時提出務實的合作框架。賴清德呼籲北京在國際議題上扮演更積極的角色，並提及台灣將繼續在全球挑戰中保持冷靜與自信。

英媒BBC也報導「台海兩岸互不隸屬，中展現克制與延續性」，指出賴清德的演說延續蔡英文的「四個堅持」，強調中華民國的歷史背景，並未譴責中國，而是釋放出希望與北京「好好相處」的訊號，展現克制的風格。

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