賴清德首次國慶演說「強調兩岸互不隸屬」　外媒解讀：務實與克制

台灣10日迎來中華民國113年國慶日,賴清德首度以總統身份發表「雙十節」演說,強調捍衛台灣主權,反對中國的吞併,並提出與北京在多方面合作的可能性。賴清德的演講在國際上引發了廣泛關注,許多外媒也對其立場進行報導。

美媒《外交家》首先以「如何看待賴清德總統的首次國慶演講」為題,報導賴清德強調台灣與中國「互不隸屬」的立場,並重申台灣捍衛主權和維護台海和平的決心。《外交家》也表示,賴清德在其任內的首次國慶演講中,著重強調舊有的「中國民國 VS. 台灣」認同主題,認為賴清德已突破前總統蔡英文的立場,從支持現狀更偏向支持獨立。

《路透社》寫道,「中國無權代表台灣應與台北合作應對全球挑戰」,闡述賴清德強調中華人民共和國無權代表台灣,同時呼籲北京履行國際責任,解決俄烏戰爭和中東衝突等全球問題的立場,還稱賴清德在台灣強化國防以應對中國軍事壓力的同時,也向中國遞出橄欖枝,表達中國應停止軍演、促進兩岸合作的意願。

《華盛頓郵報》也和路透社一樣,以「台灣總統賴清德稱北京無權代表台北」為題,報導賴清德強調台灣人民自主選擇未來的權利,並重提美國白宮9日的言論,聲稱北京「沒有理由」在台灣慶祝國慶後發動新一輪「懲罰性軍演」。

與此同時,《華郵》也提及賴清德願意在國際合作上與北京進行對話。該報還引述專家的看法,指出賴清德的語調較過去更為克制,但同時也展現了他在關鍵時刻的強硬立場。

《美聯社》的報導以「台灣在中國威脅背景下慶祝國慶假期」為題,專注於中國對台灣的軍事和經濟威脅。報導稱,在台灣今年的國慶遊行中,閱兵已不見過去幾年的重裝備,而賴清德在演講中也強調增強台灣的國防和經濟韌性,大讚台灣的科技成就及其在國際社會中的角色,顯示台灣在面對挑戰時的自信與堅韌。

《金融時報》報導標題為「台灣總統呼籲中國履行維護和平的責任」,提及賴清德在演講中敦促兩岸與國際社會合作,維護地區和平和全球繁榮。報導還指出,賴清德重點強調中華民國的歷史背景,試圖避免被標籤為「台獨分裂主義者」,同時呼籲國民團結捍衛現有的事實獨立。

《半島電視台》以「台灣總統賴智表示將抵制吞併或侵犯」為題,報導賴清德誓言抵抗任何對台灣主權的侵犯,同時提出務實的合作框架。賴清德呼籲北京在國際議題上扮演更積極的角色,並提及台灣將繼續在全球挑戰中保持冷靜與自信。

英媒BBC也報導「台海兩岸互不隸屬,中展現克制與延續性」,指出賴清德的演說延續蔡英文的「四個堅持」,強調中華民國的歷史背景,並未譴責中國,而是釋放出希望與北京「好好相處」的訊號,展現克制的風格。