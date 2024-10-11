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亞洲交通最糟城市　前10名曝「台灣3城市」上榜！最塞不是台北

▲▼ 。（圖／翻攝自tomtom官網）

▲前10名有3個台灣城市。（圖／翻攝自tomtom官網）

記者施怡妏／綜合報導

台灣汽、機車亂象頻傳，外媒甚至以「行人地獄」形容台灣道路事故的高死亡率，TomTom 日前公布「亞洲交通最糟城市」，第一名是印度的班加羅爾（Bengaluru），行駛10公里的平均時間竟高達28分10秒，而在前10名中，台灣就有3個城市上榜，台中市是台灣最塞的城市，10公里行駛時間為26分50秒。

「TomTom交通指數」計算出亞洲33城市以及全球各大城市，以市區為中心，畫出5公里半徑方圓，10公里距離所需要的時間。亞洲國家中，第一名是印度的班加羅爾（Bengaluru），每行駛10公里的平均時間高達28分10秒，代表著在尖峰時段，人們每年平均要在路上多花132小時。

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印度普恩市（Pune）和菲律賓馬尼拉（Manila）分別位列第二和第三，10公里行駛時間分別為27分50秒和27分20秒。而台灣的台中市與日本札幌市則並列第四，10公里行駛時間為26分50秒。

高雄市和台南市分別位居第六名和第十名，行駛10公里所需時間分別為26分鐘和22分10秒。台北則是第十一名，10公里路程平均時間21分50秒。

然而，在全球範圍內，交通最糟糕城市是英國倫敦，10公里路程竟要花費37分20秒，行駛時間遠超過第二名的愛爾蘭都柏林（29分30秒），和第三名的加拿大多倫多（29分鐘）。台北市則位居全球第43名，台中市和高雄市分別是第11名和第17名。

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