朝野和解飯今登場　韓國瑜一路「好」進場、卓榮泰問了這句

▲立法院長韓國瑜出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥、杜冠霖、崔至雲／台北報導

114年度總預算不斷被國民黨、民眾黨團擋下，遲遲無法付委，為此立法院長韓國瑜出面作東，邀請行政院三長與朝野黨團三長餐敘，當面溝通交換意見。今近中午左右各方代表陸續抵達，長韓國瑜、行政院長卓榮泰與現場媒體簡單寒暄後就入場，民進黨團三長則未發言。國民黨團總召傅崐萁說，希望行政院展現格局與大肚；民眾黨團總召黃國昌喊話，餐敘後回到常軌、好好編列預算。

11點48分左右，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤以及書記長蔡易餘首先抵達餐敘地點「點水樓」，三人表情一派輕鬆。柯建銘因日前膝蓋開刀，目前仍在復原期，因此拄著拐杖緩步走來，但臉上掛著笑容，心情似乎相當愉快。

接著立法院長韓國瑜在11點55分抵達，面對現場大批等候媒體、記者喊「會點最貴的嗎」、「心情如何」等，皆未特別回答，僅稱「好、好、好」一路點頭走進餐廳。副院長江啟臣則在12點抵達，秘書長周萬來則帶著一本書，在12點6分左右到場。

隨後行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君以及秘書長龔明鑫在11點58分到場，媒體追問「會把預算編回來嗎」？三人皆未回應，僅關心記者說「你們也要吃飯」。

國民黨團部分，總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇等人，則在約12點7分時抵達。民眾黨團總召黃國昌、副總召吳春城、幹事長麥玉珍接著在12點10分時抵達。

▲行政院長卓榮泰出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團三長柯建銘、吳思瑤、蔡易餘出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團三長傅崐萁、林思銘、王鴻薇出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）



▲民眾黨團三長黃國昌、吳春城、麥玉珍出席朝野和解飯餐敘。（圖／記者林敬旻攝）