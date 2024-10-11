基隆市長罷免案13日投票　林右昌嘆：謝國樑用「黑白兜」來面對

▲民進黨秘書長、前基隆市長林右昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

基隆市長謝國樑的罷免案投票將於13日登場。對此，民進黨秘書長、前基隆市長林右昌今（11日）表示，罷免案是謝國樑一個人的武林，他覺得蠻遺憾的是，謝國樑市府不斷利用政治上的操弄、對立，甚至甩鍋抹黑前市府，這種政治操作的手法來面對罷免案，這樣的態度，是沒有辦法被公民團體所接受。

林右昌提到，13日登場的基隆市長罷免案，是基隆市長謝國樑一個人的武林，謝國樑如果做得好，就不會有罷免案，罷免案也不是選舉，說實在是相當困難的一件事情，而這個地方公民發起的行動，代表市民的覺醒還有市民的參與，其實是民主政治很重要的一環。

林右昌坦言，自己覺得蠻遺憾的，謝市府到目前沒有回應公民團體的訴求還有質疑，不斷利用政治上的操弄、對立，甚至甩鍋抹黑前市府，用這種政治操作的手法來面對罷免案，這樣的態度，是沒有辦法讓公民團體接受。

▲基隆市長謝國樑。（資料照／記者郭世賢翻攝）

為此，林右昌直言，其實前總統馬英九不斷到基隆固樑，只是喚醒基隆人想起，過去馬英九執政時期，基隆是最差的，那時候國民黨在基隆完全執政，包括市長、議長、立委，但是基隆的進步是最停滯而且倒退的。

然而林右昌強調，反倒是民進黨執政的時候，將基隆整個改造，這個才是真正負責任政黨的展現，而不是面對罷免的時候，不斷利用非常多的資源與車輪戰，來進行洗腦的動作，這對城市的進步一點幫助都沒有。

林右昌還提及，國民黨一直以來就是「黑白兜」、「竹篙鬥菜刀」，說前市府有貪腐相關問題，但這個事情跟東岸商場一點關係都沒有，而且其實真正被起訴的是賀姓技正。

林右昌指出，賀姓技正是國民黨前基隆市長張通榮執政時期的心腹，更是謝國樑市長現在交通處長王圳宏的好朋友，這是地方上都知道的事情，所以，國民黨自己做的事情，不要想甩鍋到民進黨執政的身上。

此外，林右昌感慨，國民黨日前不斷地去宣傳，東岸商場增建了2000坪的商業空間，但他也說明得很清楚，實際上並不是2000坪商業空間，而是大約2000坪的公共空間，並且為基隆市民創造了一個24小時開放使用的公共空間。

針對這一點，林右昌呼籲，謝國樑還有國民黨，都應該對這種抹黑扭曲的宣傳向他個人來道歉，這是一個很嚴正、嚴肅的課題，也希望謝國樑不要迴避、逃避這項議題。

最後，林右昌強調，關於基隆的政績，說實在謝國樑是得了便宜還賣乖，如果沒有過去民進黨8年的政績，現在國民黨謝國樑市長的執政，不會這麼舒服，基隆過去負債是有史以來最高，但是在林右昌任內大幅改善，整個城市也有大幅的建設。