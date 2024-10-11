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兩院和解飯開張　卓榮泰、韓國瑜先聯手「暖送守候媒體餐盒」

▲▼朝野立委和解飯登場，行政、立法兩院院長請場外媒體吃餐盒。（圖／記者杜冠霖攝）

▲朝野立委和解飯登場，行政、立法兩院院長請場外媒體吃餐盒。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

醞釀超過半個月的行政立法兩院「朝野和解飯」，終於在今（11日）登場。早在主角現身前，大批媒體已經在餐廳現場守候，民進黨團、正副立法院長、民眾黨團、國民黨團先後步入餐廳，而兩院院長卓榮泰、韓國瑜也體恤現場媒體，特別贈送記者各一份小餐盒，內含一份奶皇包、一份蘿蔔絲餅。

▲▼朝野立委和解飯登場，行政、立法兩院院長請場外媒體吃餐盒。（圖／記者杜冠霖攝）

中央政府總預算多次卡關，更創下在程序委員會封殺總預算案首例，無法列入立法院院會議程，雖去年已編列的常態預算未受影響，但新編列的社福津貼、教育層面的補助、醫療方面的癌篩與新藥補貼，以及地方基礎建設升級與治水預算、消防安全改善、癌症新藥補助以及軍公教加薪等都受影響。

為解此僵局，行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜，兩人「溫暖咖啡會」後，由韓國瑜搭起對話平台，中間一度因「山陀兒」颱風延期，最終敲定，11日中午邀請三黨黨團幹部與政院代表吃「和解飯」。

今日中午，韓國瑜做東邀約藍綠白朝野黨團三長、行政院三長餐敘，民進黨團11點50分率先到場，黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘一派輕鬆，柯建銘因腳傷拄著拐杖，三人緩步進入餐廳。

立院代表部分，韓國瑜11點55分第二個到場，因為今天餐敘由卓揆買單，有媒體追問「會不會點最貴的？」、「心情如何？」韓僅回應「好好好」就快步進入會場。隨後立法院副院長江啟臣、祕書長周萬來也先後到場。

政院部分，行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君、秘書長龔明鑫也搭車到場，隨後民眾黨團、國民黨團也先後步入餐廳，展開眾所矚目的和解餐敘。

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