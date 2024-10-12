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韓正妹YTR擁65萬訂閱　影片無聊「紅在哪？」網曝關鍵：真的香

▲▼ 。（圖／翻攝自Judy IG）

▲Judy現定居於台灣。（圖／翻攝自Judy IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「韓國女生Judy」擁有亮麗外型及傲人身材，熱愛台灣文化，影片內容大多是介紹在台旅遊的日常Vlog，自然的互動風格深受網友喜愛，有網友好奇，看了Judy的YouTube影片，發現觀看次數都蠻高的，頻道也有65萬訂閱，好奇「Judy紅嗎？」貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「Judy很紅嗎？」看了Judy的影片觀看數，每支影片幾乎都有20萬觀看次數，經常跟來台灣發展的韓國啦啦隊女孩合作拍片，一起在台灣吃喝玩樂，「連現在她弟弟退伍之後，也跑來台灣一起當youtuber，有木有更多相關的八卦呢？」

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對此，網友笑喊，Judy掌握流量密碼，「影片沒啥內容，但很敢露」、「之前有給福利，後來又沒有了」、「身材真的好」、「看奶就好，而且推廣台灣不遺餘力」、「她以前微胖時很好看」、「之前很有誠意，現在變少了」、「她已經快變成韓國妹頭了，各種網紅啦啦隊要來台發展先上她頻道」、「啦啦隊影片就互利，一起拍雙方都有好處」、「臉普身材好的代表，但跟啦啦隊合作收益應該不錯」、「影片超香」。

▲Judy曾參與實境秀《炸裂吧！女孩》 。（圖／翻攝自Judy IG）

▲Judy曾參與實境秀《炸裂吧！女孩》 。（圖／翻攝自Judy IG）

還有網友稱讚「很會照顧人」、「他腦袋絕對是非常聰明，三年多就學好中文」、「喜歡她自然不做作」、「不做作滿好笑的」、「其實她的企劃都不錯看，不是單純給福利而已」。

關於爆紅就封奶一事，Judy曾拍片解釋，「改變什麼？我現在也沒有改變好嗎？我沒有穿回去，我現在也是跟之前一樣，很sexy」，想做得很性感，但是也會看場合，「之前的Judy還是在，不是紅不紅的關係（指露胸）」。

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