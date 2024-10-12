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大陸 大陸焦點 特派現場

批賴政府讓台海凶險　「祖國論」讓台商憂心：盼兩岸快回正軌

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會）。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／陝西報導

第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會），也是總統賴清德任內首次國慶演說後的兩岸大型交流活動。談到「祖國論」、兩岸互不隸屬引發爭議，全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏接受媒體採訪時直言「祖國論」很可笑，中華民國憲法明文規定兩岸同屬一中，中華民族5000年歷史要如何切割？他也呼籲呼籲賴清德不要偷換概念，硬凹切割，更不要「數典忘祖」，引發台海緊張都不是兩岸台商與民眾所樂見事情。

本屆陜台會活動大陸方面出席嘉賓有 中共陝西省委書記、省人大常委會主任趙一德、國務院台辦副主任潘賢掌、陝西省省長趙剛、陝西省副省長徐明非、陝西省副省長陳春江；台灣方面出席嘉賓有中國國民黨前主席洪秀柱、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、中國國民黨中常委何鷹璐。

大陸各省台商主要來自廈門、漳州、泰州、上海台協會代表，相關產業涉及產業現代製造、能源化工、現代農業及生物制藥產業；台灣海峽兩岸農業交流協會、台灣智慧農業考察團、台灣基層民眾參訪團、台青參訪團、京港企業家代表，榆林分會場同步參會的台商台企代表，福建、湖南、雲南等省市台辦近400多人與會。

▲▼ 洪秀柱、吳家瑩、李政宏、陜台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

本屆陜台會舉行時間正好是雙十國慶之後，許多台商對於總統賴清德「祖國論」以及任內首次國慶演說強調「兩岸互不隸屬」「中國無權代表台灣」等言論感到十分不妥，也對於民進黨企圖切割兩岸關係，讓台商夾在中間被迫選邊站感到無奈。

李政宏也直言，『他（賴清德）拋出的「祖國論」十分可笑，不是有人反問？依照他邏輯，清朝也是我們的祖國了？不管如何強行切割，轉換另一種說法，兩岸同屬一個中國，在（中華民國）憲法已經是明文規定，因此台商也沒有選邊站的問題。」

李政宏也重申馬英九前總統的談話，在憲法框架之下，兩岸同屬一中，就是一個中國兩個地區，賴清德更沒必要沒有去斷章取義，拿放大鏡操弄意識形態，把兩岸推向兵凶戰危的險境，絕對不是兩岸民眾以及台商所樂意的情況。

「各種說法都掩蓋不了兩岸同屬一中國，兩岸血脈相連的手足兄弟之情。」李政宏也呼籲，「賴政府不要數典忘祖，兩岸不管在經貿、文化、體育各方面要繼續緊密合作，畢竟中華民族有5000年悠久傳統的歷史，我們不應該拋棄，而是應該要傳承和發揚光大。」

▲▼ 洪秀柱、吳家瑩、李政宏、陜台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩。（圖／記者任以芳攝）

大陸全國台企聯常務副會長吳家瑩接受媒體訪問也表示，「聽到賴清德總統國慶演說，我感到十分遺憾，兩岸有同樣血脈以及都是中國人，也是同樣是中國人，他否定了兩岸一家親，以及我們是炎黃子孫。」

吳家瑩也說，「我無法接受賴清德的言論已經偏離，對於在大陸發展的台商以及台胞也不能接受。」

他也呼籲，兩岸一定要回到基本面，回到正軌，在堅持「九二共識」的基礎之上，恢復兩岸正常交流與協商，來奠定兩岸的融合發展，以及造福兩岸的同胞才是緊要關頭的事情。

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