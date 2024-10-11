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掃地機器人離家出走！化身「路霸」街上亂竄　車輛全小心讓路

▲▼日本一台掃地機器人「離家出走」後，被拍到在街上趴趴走。（圖／翻攝自X）

▲日本一台掃地機器人「離家出走」後，被拍到在街上趴趴走。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本網友「ぜんぢ」10月9日在社群平台X分享一段掃地機器人「離家出走」的影片，引發熱議。當時，這台掃地機器人在馬路上四處亂竄，嚇得經過的車輛趕緊讓路，小心繞行。截至目前為止，這段影片的瀏覽次數已超過860萬次，不少網友也調侃這是一台「維護城鎮清潔」的機器人。

影片顯示，這台掃地機器人在車道上行走時，刷毛還在持續運作，像是在清掃道路一樣，而往來的車輛遇上掃地機器人後，也不得不小心地從它身邊繞開行駛，讓掃地機器人像是「小路霸」一樣，不顧車輛在路上趴趴走。

網友「ぜんぢ」幽默表示，這台掃地機器人似乎正在執行「城鎮清潔」的任務，還開玩笑稱主人粗心大意，讓掃地機器人「離家出走」。

這段影片在網上曝光後，瞬間引來大量網友討論。許多人表示看到掃地機器人出現在馬路上非常罕見，有人則推測主人的住處必須在一樓，且家中與馬路之間無障礙物阻擋，才能讓機器人成功「逃脫」，甚至開玩笑說它可能是厭倦了一成不變的家務。

也有網友表示，自己一開始看到影片時還以為那是隻動物，沒想到居然是掃地機器人，還有人對它在繁忙的馬路上沒有發生意外感到不可思議，笑稱它不僅離家出走成功，還「倖免於難」。

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