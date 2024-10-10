日本7-11母公司宣布「分拆4大事業」　規劃改名

▲日本超商7-11。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京10日綜合外電報導

世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i控股公司今天宣布，將新成立一間中間控股公司分拆及統籌非超商事業。日媒分析，面臨收購的Seven & i有意藉此提升企業價值。

日本TBS電視台、「每日新聞」、「讀賣新聞」等日媒報導，Seven & i預計明天新成立的中間控股公司，將接手連續4年赤字的伊藤洋華堂等超市事業，與營運連鎖餐廳的子公司Seven & i Food Systems，還有生活雜貨連鎖店Loft，和嬰兒用品品牌「阿卡將本舖」（AKACHAN HONPO）等零售與餐廳事業。

這間新的中間控股公司也將導入外部資金。

另外，Seven & i今天也表示，規劃變更公司名稱為Seven-Eleven Corporation（暫譯，セブン―イレブン コーポレーション），更名一事將在2025年5月的股東大會上決議。

報導指出，伊藤洋華堂等超市事業，業績持續不見起色，Seven & i股東過去一段時間持續要求公司專注超商事業，加上OK便利商店加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）提案欲收購Seven & i的情況下，Seven & i有意推動重整事業，凸顯公司透過自主方式提升企業價值的態度。

Seven & i昨天表示，已接獲OK便利商店加拿大母公司Couche-Tard提出「修改後」收購出價。傳新金額約達7兆日圓（約新台幣1兆5200億元）。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）