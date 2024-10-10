　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本7-11母公司宣布「分拆4大事業」　規劃改名

▲▼ 日本超商7-11。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本超商7-11。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京10日綜合外電報導

世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i控股公司今天宣布，將新成立一間中間控股公司分拆及統籌非超商事業。日媒分析，面臨收購的Seven & i有意藉此提升企業價值。

日本TBS電視台、「每日新聞」、「讀賣新聞」等日媒報導，Seven & i預計明天新成立的中間控股公司，將接手連續4年赤字的伊藤洋華堂等超市事業，與營運連鎖餐廳的子公司Seven & i Food Systems，還有生活雜貨連鎖店Loft，和嬰兒用品品牌「阿卡將本舖」（AKACHAN HONPO）等零售與餐廳事業。

這間新的中間控股公司也將導入外部資金。

另外，Seven & i今天也表示，規劃變更公司名稱為Seven-Eleven Corporation（暫譯，セブン―イレブン コーポレーション），更名一事將在2025年5月的股東大會上決議。

報導指出，伊藤洋華堂等超市事業，業績持續不見起色，Seven & i股東過去一段時間持續要求公司專注超商事業，加上OK便利商店加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）提案欲收購Seven & i的情況下，Seven & i有意推動重整事業，凸顯公司透過自主方式提升企業價值的態度。

Seven & i昨天表示，已接獲OK便利商店加拿大母公司Couche-Tard提出「修改後」收購出價。傳新金額約達7兆日圓（約新台幣1兆5200億元）。（譯者：楊惟敬/核稿：陳政一）

ET快訊
曾患肺炎入院！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動
要變天了！3地周末有雨　一圖看降雨趨勢
外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多
塞1小時走不到4km！雲林國慶煙火現場人潮炸
2歲童遭網紅保母虐死！　生母病亡生前合照曝
她趴引擎蓋上阻酒駕！遭拋飛慘死畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多

巴西正妹工程師上班遭活活輾死　壓路機煞車失靈奪命

日本7-11母公司宣布「分拆4大事業」　規劃改名

中國女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷　恐怖追撞畫面曝

末日博士示警！若川普勝選　美國恐爆「停滯性通膨」

海地幫派暴動傷亡擴大　攀升至109死40傷

英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！　少女最後身影曝

超強颶風襲美！市長警告「不撤就會死」　6寶媽淚訴：沒錢撤離

世紀颶風密爾頓強襲！　佛州官員示警1措施「方便認屍」

北韓12賣淫女「嘴塞碎石」上刑場！金正恩心疼了　急下聖旨赦免

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多

巴西正妹工程師上班遭活活輾死　壓路機煞車失靈奪命

日本7-11母公司宣布「分拆4大事業」　規劃改名

中國女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷　恐怖追撞畫面曝

末日博士示警！若川普勝選　美國恐爆「停滯性通膨」

海地幫派暴動傷亡擴大　攀升至109死40傷

英17歲少年「36刀砍死」15歲前女友！　少女最後身影曝

超強颶風襲美！市長警告「不撤就會死」　6寶媽淚訴：沒錢撤離

世紀颶風密爾頓強襲！　佛州官員示警1措施「方便認屍」

北韓12賣淫女「嘴塞碎石」上刑場！金正恩心疼了　急下聖旨赦免

蕭煌奇超暖！　力挺視障藝術季「親自開唱募款」還贊助錄音室

問Jennie「金髮是真的嗎？」被批種族歧視　瑪格麗特庫利驚陷容貌焦慮

桃園南崁溪驚見「白色泡沫+黃色廢水」超噁畫面曝　環保局出手了

劉德華重新詮釋39年前的經典歌曲《親愛的小孩》　這次和女兒合唱

颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

全力相挺曾豪駒　餅總接12強投手教練沒猶豫

董仔抱怨老公拍照「超崩壞」引網共鳴　他怒回：再嫌就自己拍

蕾菈認有想過引退「不適合這產業」！　昔陷低潮罕吐真心話

曾患肺炎入院健康亮紅燈！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

「彈跳豬」全球爆紅！富豪飛去看牠斗內480萬

飛機停飛！他護照被蓋「1罕見章戳」

新郎開筆電加班！真實身分曝　網罵：很悲哀

iPhone這功能有漏洞　一用個人數據全洩漏

外籍學者分析賴演說：北京彈藥少很多

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

賀錦麗民調「領先幅度縮小」

高中正妹變健美女王　網歪樓讚攝影師：很會

以色列4地發生恐攻　歹徒被當場擊斃

1.5兆買7-11　ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

富商「買9兇手殺妻」失敗　遭警調查飲彈亡

更多熱門

相關新聞

陸女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷

陸女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷

南韓京仁高速公路7日凌晨發生一起逆向行駛造成的連環車禍，導致1人死亡、3人受傷。而肇事駕駛正是一名中國籍的40多歲女性，她從交流道逆行進入高速公路後便突然大轉彎，導致6輛無辜車輛被波及。

自民黨打美女牌！前寫真女星出馬「性感照曝」

自民黨打美女牌！前寫真女星出馬「性感照曝」

能吃？蒼蠅停在食物上　日衛生專家解答了

能吃？蒼蠅停在食物上　日衛生專家解答了

美軍直升機「緊急迫降」神奈川沙灘！

美軍直升機「緊急迫降」神奈川沙灘！

奈良鹿「嚴重注意」警示發布　5點要注意

奈良鹿「嚴重注意」警示發布　5點要注意

關鍵字：

7-ElevenSeven & i日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

國慶文「台藝人第一PO是他」！

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面