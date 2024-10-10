中國女三寶在韓高速公路「絕命逆向」1死3傷　恐怖追撞畫面曝

記者王佩翊／編譯

南韓京仁高速公路7日凌晨發生一起逆向行駛造成的連環車禍，導致1人死亡、3人受傷。而肇事駕駛正是一名中國籍的40多歲女性，她從交流道逆行進入高速公路後便突然大轉彎，導致6輛無辜車輛被波及。

根據韓媒報導，警消指出，肇事的40多歲中國籍女子7日凌晨5時20分左右駕車從富平交流道出口逆向進入京仁高速公路，隨後她便直接在高速公路上右轉，擋住數個車道，導致一輛廂型車閃避不及撞上，更引發該輛廂型車與後方4輛車發生連環追撞，其中包含卡車與貨車。

▲女駕駛開上高速公路後，隨即右轉，導致後車連環追撞。（圖／翻攝自yt）

一名70多歲的貨車駕駛因為遭到波及，當場失去呼吸心跳命危，送院搶救後仍不治身亡。此外還有3人因車禍受傷送醫。

受到該起事故影響，當天京仁高速公路往首爾方向嚴重塞車，而當時正值早上通勤時間，導致許多上班民眾行程被影響。警方指出，肇事駕駛持有南韓發行的駕照，當時正要從京畿道華城開車前往仁川上班，車上只有她一人。

肇事女駕駛先是逆向行駛，隨後要在高速道路上右轉，並撞上廂型車。面對警方訊問，她聲稱，是因為看錯導航的標示才會逆向行駛。

▼運送家具的70多歲貨車駕駛傷重不治，車輛嚴重毀損。（圖／翻攝自仁川消防本部）