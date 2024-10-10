日本前寫真女星2度挑戰眾議員！青澀性感照曝　自民黨大打美女牌

▲森下千里退出演藝圈，投身政壇。（圖／翻攝自森下千里IG，下同）



記者王佩翊／編譯

日本新首相石破茂9日宣布解散國會，預計27日舉行眾議院選舉，自民黨也傳出，將派出前偶像出身的森下千里，出馬競爭東北地區的眾議員席次。森下2021年就曾參選眾議員，但是可惜落馬，如今捲土重來，自民黨大打美女牌是否有用，則仍需等待月底選舉結果出爐才能知道。

日本43歲前寫真女星森下千里2019年和事務所解約後便沉寂，消失在螢光幕前，直到2021年閃電宣布，獲得自民黨提名，將出馬眾議院選舉，企圖取得宮城縣第五選區的議員席次，可惜最終仍落馬。

石破茂9日解散眾議院，而10日也傳出，森下千里再度獲得黨內提名，將角逐東北區地區眾議員席次，不過目前尚未確認是在哪個選區。

石破茂一上任就遭到在野黨提出內閣不信任案，而他也隨即宣布解散眾議院並在10月27日舉行選舉，同時創下二戰之後，首相上任後解散國會與重選的2項最短紀錄。

賽車皇后出身森下千里，2001年獲得Race Queen Of The Year，擁有天使臉孔和魔鬼身材，不只在寫真界闖出名號，後續更演出電影還推出單曲當歌手，活躍於演藝圈中，2015年還推出小說《倍以上彼氏》。