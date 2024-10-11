富士山超商太好拍！觀光客「任意穿越馬路」太擾民　政府又出手了

▲山梨縣富士河口湖町一家便利商店近年成為遊客拍攝富士山的熱門景點，觀光客任意穿越馬路。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

自從全球新冠疫情結束以後，受到日圓貶值的影響，大批來自各國的觀光客蜂擁前往日本旅遊，山梨縣富士河口湖町一間便利商店因為能看見富士山頂，而成為口耳相傳的拍照打卡聖地，不過卻也引發各種觀光亂象，包括許多旅客不顧危險任意穿越馬路，因此當地政府決定，將沿著道路增設柵欄。

根據《日本放送協會》、《東京新聞》，位於山梨縣富士河口湖町的知名超商「LAWSON」因為能和遠處白雪皚皚的富士山頂融為一景，成為盛名遠播的拍照打卡聖地，然而卻也導致許多觀光客為了能夠拍照，不惜冒著生命危險任意穿越馬路，由於該條道路是當地的主要交通幹道，因此造成用路人與住戶的困擾。

為了改善交通亂象，其實町公所曾於今年5月沿著道路設置「黑幕」，阻擋觀光客們望向富士山頂的視線，此後這項舉措終於發揮作用，觀光客們的行徑終於有所收斂；不過到了8月中，為了應對颱風來襲，加上已見成效，因此町公所決定撤除黑幕。

▲富士河口湖町，沿著道路設置橘黃色柵欄，防止行人任意穿越。（圖／達志影像）

只是，隨著町公所撤除黑幕，使得造訪當地的觀光客再度增加，而無視紅綠燈、任意穿越馬路的行人也跟著增加，採訪團隊甚至也發現，竟然有駕駛將車任意停在附近的停車場。

為此，町公所決定從昨（10）日起派遣人員前往現場，在原本設置柵欄的道路上，再度增設高度80公分的橘黃色柵欄。只見作業人員在原本的柵欄旁再度挖了4個孔洞，實施新增設柵欄的固定作業。因此，柵欄從原本的20公尺長增加到25公尺長。

一名負責維護當地交通安全的50多歲女性受訪時表示，「在最多行人任意穿越馬路的地方設置柵欄，希望能夠發揮功效。」