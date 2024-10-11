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療癒！目睹駕駛亂鑽逼腳踏車讓道　騎士送上7張罰單

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名機車騎士目擊一名汽車駕駛把馬路當賽道，甚至逼騎在慢車道的腳踏車騎士讓道，因此提出檢舉，送給對方7張罰單，包含變換車道未依規定使用方向燈、跨越雙黃線、駛入機車停等區等等。網友們紛紛留言表示，「太療癒了，身心通暢」、「這部（影片）可以當檢舉教科書了」。

騎士目睹汽車駕駛違規，檢舉7張罰單成功。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲騎士檢舉前方深色汽車駕駛多次違規。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

影片中，騎士行經高雄市大仁北路、仁慈路一帶，目擊一名汽車駕駛將馬路當塞道開，為了超車竟然沒打方向燈就變換車道，還逼騎在慢車道的腳踏車騎士讓道，因此決定檢舉，結果又看到對方跨越雙黃線逆向超車，短短1分鐘就有多達6次違規行為。

騎士後來又找出事發之前的影片，發現該名駕駛在停等紅燈時，慢速滑行駛入機車停等區，於是再添1張罰單。騎士將這段行車記錄器影片上傳至YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」，引發網友關注，目前累計已有破萬次觀看次數。

網友們紛紛留言表示，「太療癒了，身心通暢」、「這部（影片）可以當檢舉教科書了」、「感謝為台灣交通貢獻」、「有錢任性就要真的付錢出來」、「這難道是傳說中的七傷拳拳法」。

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