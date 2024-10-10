高雄萬豪美享地新菜注「台菜魂」　H2O酒店攜手教父牛排推1泊2食

▲美享地餐廳3度入選米其林指南推薦，即日起推出全新一季午宴菜單。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄萬豪酒店美享地餐廳今年延攬有「台菜魂」的新銳主廚黃淳彥，結合早年中餐廚藝與旅法經歷，近日為餐廳設計了平易近人的午宴菜單，花費兩千初頭就能嚐到5、6道精緻料理。H2O水京棧國際酒店則是攜手米其林餐廳教父牛排，推出一泊二食住房專案，此專案還享有高鐵站至酒店的ALPHARD高級商旅車來回接送服務。

高雄萬豪酒店美享地餐廳連續3年獲得米其林指南入選殊榮，今年延攬新銳主廚黃淳彥，本是在台灣學習中式料理的他，因緣際會從中餐踏入Fine dining的世界，更遠赴巴黎頂尖廚藝名校斐杭迪(Ferrandi)深造。

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▲美享地餐廳迎來新銳主廚「黃淳彥」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲開胃菜「伊比利火腿 漬大根 薑汁番茄」與「法式熟肉塔 蔬菜凍 奶油蘿蔔」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

黃淳彥表示，與細膩的擺盤相比，他更在乎展現食材的原汁原味，回台後，他以自己最熟悉的台菜風味創造出令人驚艷的法式饗宴。為了打破高不可攀的Fine Dining印象，他也為美享地餐廳設計了平易近人的新菜單，不含服務費，午間套餐每位2千元有找，能吃到5至6道餐點；晚間套餐每位3580元，最多可品嘗至9道料理。

▲H2O水京棧酒店攜手教父牛排推出一泊二食住房專案。（圖／水京棧國際酒店提供）

「牛排教父」鄧有癸一手打造的「教父牛排」，於2017年進駐H2O水京棧國際酒店，今年再度蟬聯米其林指南入選餐廳，也是高雄唯一入選的牛排屋。H2O即日起攜手鄰居「高雄教父牛排」推出奢華一泊二食住房專案，訂房就享有禮賓專員提供的高雄左營高鐵站至酒店的ALPHARD高級商旅車來回接送服務，入住期間能使用行政酒廊「京棧會館」。

▲H2O水京棧國際酒店水漾套房。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲高雄教父牛排位於水京棧國際酒店一樓。（圖／水京棧國際酒店提供）

教父牛排表示，專案包含經典的教父牛排湯品、主餐及配菜，並加碼推出全新開胃菜 「松露味噌北海道干貝」。此道佳餚採用嚴選北海道生食級干貝，經鐵板香煎至軟嫩熟度，再以日式工法精心調製的松露紅味噌醬提味，為賓客呈現無與倫比的米其林饗宴。