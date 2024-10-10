　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄萬豪美享地新菜注「台菜魂」　H2O酒店攜手教父牛排推1泊2食

▲美享地餐廳3度入選米其林指南推薦，即日起推出全新一季午宴菜單。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲美享地餐廳3度入選米其林指南推薦，即日起推出全新一季午宴菜單。（圖／高雄萬豪酒店提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄萬豪酒店美享地餐廳今年延攬有「台菜魂」的新銳主廚黃淳彥，結合早年中餐廚藝與旅法經歷，近日為餐廳設計了平易近人的午宴菜單，花費兩千初頭就能嚐到5、6道精緻料理。H2O水京棧國際酒店則是攜手米其林餐廳教父牛排，推出一泊二食住房專案，此專案還享有高鐵站至酒店的ALPHARD高級商旅車來回接送服務。

高雄萬豪酒店美享地餐廳連續3年獲得米其林指南入選殊榮，今年延攬新銳主廚黃淳彥，本是在台灣學習中式料理的他，因緣際會從中餐踏入Fine dining的世界，更遠赴巴黎頂尖廚藝名校斐杭迪(Ferrandi)深造。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美享地餐廳迎來新銳主廚「黃淳彥」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲美享地餐廳迎來新銳主廚「黃淳彥」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲美享地餐廳午宴套餐，開胃菜「伊比利火腿 漬大根 薑汁番茄」與「法式熟肉塔 蔬菜凍 奶油蘿蔔」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲開胃菜「伊比利火腿 漬大根 薑汁番茄」與「法式熟肉塔 蔬菜凍 奶油蘿蔔」。（圖／高雄萬豪酒店提供）

黃淳彥表示，與細膩的擺盤相比，他更在乎展現食材的原汁原味，回台後，他以自己最熟悉的台菜風味創造出令人驚艷的法式饗宴。為了打破高不可攀的Fine Dining印象，他也為美享地餐廳設計了平易近人的新菜單，不含服務費，午間套餐每位2千元有找，能吃到5至6道餐點；晚間套餐每位3580元，最多可品嘗至9道料理。

▲▼教父牛排一泊二食。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲H2O水京棧酒店攜手教父牛排推出一泊二食住房專案。（圖／水京棧國際酒店提供）

「牛排教父」鄧有癸一手打造的「教父牛排」，於2017年進駐H2O水京棧國際酒店，今年再度蟬聯米其林指南入選餐廳，也是高雄唯一入選的牛排屋。H2O即日起攜手鄰居「高雄教父牛排」推出奢華一泊二食住房專案，訂房就享有禮賓專員提供的高雄左營高鐵站至酒店的ALPHARD高級商旅車來回接送服務，入住期間能使用行政酒廊「京棧會館」。

▲H2O水京棧國際酒店水漾套房。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲H2O水京棧國際酒店水漾套房。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲▼教父牛排一泊二食。（圖／水京棧國際酒店提供）

▲高雄教父牛排位於水京棧國際酒店一樓。（圖／水京棧國際酒店提供）

教父牛排表示，專案包含經典的教父牛排湯品、主餐及配菜，並加碼推出全新開胃菜 「松露味噌北海道干貝」。此道佳餚採用嚴選北海道生食級干貝，經鐵板香煎至軟嫩熟度，再以日式工法精心調製的松露紅味噌醬提味，為賓客呈現無與倫比的米其林饗宴。

ET快訊
「國慶鳥」來了！　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天
快訊／陳佩琪現身西門町！　「請還給我老公」
台YTR「性向0隱瞞」媽氣到發火：帶你去看醫生！
快訊／百齡橋驚見「沒有頭顱」浮屍！
鳥總下跪道歉！偷吃女球員、女國手、美商主管　判賠結果曝
獨／姊姊國慶日突宣布婚訊　「五熊」發聲了！
3歲童遭凌虐睪丸發黑　健身教練「睡鈔票床」炫富照曝
快訊／中信兄弟大巨蛋總冠軍賽　售票公布！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中甜點一級戰區！1hr賣破600個　知名麵包店插旗美術館商圈

不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

高雄萬豪美享地新菜注「台菜魂」　H2O酒店攜手教父牛排推1泊2食

祖孫三代都是國慶寶寶！　39歲壽星四寶爸超嗨：全國幫我們慶生

給多年待用餐！他暖幫癌婦請救助金　「被退件」真相驚切心

旅行團頻爆性騷　觀光署新訂參考指引「3級防治」

近5年出生數最多！2姊妹同天當媽　屏基醫院喜迎國慶寶寶

交往過E罩杯女友回得去嗎？男網友超誠實回答　「1優點」最重要

雙十國慶喜迎「雙龍女」　台中醫院國慶寶寶平安誕生

韓式餐飲店「員工集體爆哭」　真實原因曝光！狂吸百萬觀看

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

台中甜點一級戰區！1hr賣破600個　知名麵包店插旗美術館商圈

不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

高雄萬豪美享地新菜注「台菜魂」　H2O酒店攜手教父牛排推1泊2食

祖孫三代都是國慶寶寶！　39歲壽星四寶爸超嗨：全國幫我們慶生

給多年待用餐！他暖幫癌婦請救助金　「被退件」真相驚切心

旅行團頻爆性騷　觀光署新訂參考指引「3級防治」

近5年出生數最多！2姊妹同天當媽　屏基醫院喜迎國慶寶寶

交往過E罩杯女友回得去嗎？男網友超誠實回答　「1優點」最重要

雙十國慶喜迎「雙龍女」　台中醫院國慶寶寶平安誕生

韓式餐飲店「員工集體爆哭」　真實原因曝光！狂吸百萬觀看

2015AD「NL」歌手圓夢！獻唱《英雄聯盟》經典神曲　眾英靈助陣

美女主播「雙十節合照國旗」！　張宇現身中正紀念堂嗨喊：敬自由

彰化雙十健行！限量好禮秒殺　民眾大喊：中華民國生日快樂

陸網紅闖「神秘禁地」宿營2天1夜挨批　回擊：我犯什麼天條了

太魯閣晶英10／13回歸！每人5500起　早餐爽吃到12點、免費接駁

台中甜點一級戰區！1hr賣破600個　知名麵包店插旗美術館商圈

國慶鳥來了！灰面鵟鷹過境　墾丁出現千隻壯觀佈滿藍天

林郁婷英國世界盃改打60公斤量級　曾自強：聽說JK羅琳在那裡

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

不能留長髮！婆婆下馬威「狠訂10條家規」　媳婦傻眼不住了

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

生活熱門新聞

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

汪建民「腫瘤縮小剩3cm」卻癌逝！專家曝殘酷5真相

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

下班後「捨不得睡」寧願熬夜　全場共鳴

胸腔醫曝：「沙發」是肺癌危險因子

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　廠商怒發聲

快訊／午後雨彈開炸！2縣市大雨特報　大雷雨灌1地

中午12點開搶！樂桃航空「飛日本2290元起」　託運行李免費

更多熱門

相關新聞

出生不久母親病逝！　2歲男童慘遭女網紅凌虐致死

出生不久母親病逝！　2歲男童慘遭女網紅凌虐致死

高雄一名「5寶媽」宋姓女子，受單親陳父委託照顧2歲男童，怎料卻爆出虐待事件，導致男童宣告不治。如今男童身分背景曝光，生母是一名美睫師，男童還有一個姊姊，一家4口原本過著幸福的生活，怎料男童母親過年期間工作昏厥，送醫後因心臟衰竭過世。

高雄新都市傳說！山陀兒17級強風　唯一不壞公設是它

高雄新都市傳說！山陀兒17級強風　唯一不壞公設是它

5寶媽網紅虐死2歲童！火速刪光IG露臉照

5寶媽網紅虐死2歲童！火速刪光IG露臉照

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　廠商怒發聲

「5寶媽網紅」殘忍虐死2歲童！　廠商怒發聲

高雄超商3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

高雄超商3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

關鍵字：

高雄米其林指南高雄萬豪酒店美享地H2O水京棧國際酒店教父牛排ALPHARD

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

國慶文「台藝人第一PO是他」！

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面