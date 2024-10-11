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詐騙超過10億　義大利重犯「逃到台北」

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲義大利追緝詐騙重犯，檢方「據信人在台北」。（圖／資料照片）

文／中央社

一名西班牙籍男子在義大利犯下涉及超過3000萬歐元（約新台幣10億元）的汽車租售詐騙案，義大利檢方研判，該這名男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate）目前人在台灣台北，希望盡速將他繩之以法。

奧納德涉嫌在北義城市特倫托（Trento）成立一家公司，擔任西班牙知名租車業者Autoclick的分支機構。他在未收取任何租金的情況下，假裝將多達1189輛汽車出租，實際上卻將這些車輛，以非法手段轉賣給不知情的第三者，有些車輛甚至被銷往國外。

義大利媒體「晚郵報」（Corriere Della Sera）10日報導，特倫托金融警察在2020年破獲這起詐騙案，扣押價值超過1400萬歐元的800輛汽車。檢察官已要求起訴48歲的公司負責人奧納德，另有14名關係人涉嫌貪汙、教唆犯罪、洗錢、逃稅等罪名。

報導指稱，奧納德的公司在2019年遭法院宣告破產，自2019年5月開始，奧納德就下落不明，經過5年後仍未現蹤。基於同一詐騙案，西班牙當局也對奧納德發布了國際通緝令。

報導指出，義大利檢方研判，奧納德曾一度逃往巴拉圭，最近則應該正在台灣台北，義國檢方正等待進一步追蹤結果。

報導指出，奧納德被控涉入10幾件詐騙案，但因他長期下落不明，義國檢方迄今尚未能向他提出任何訴訟文件，根據報導，若在2050年舉行下次聽證會之前，檢方仍無法對奧納德本人提出起訴通知，法官只能駁回此案，讓遭到奧納德詐騙的多位債權人蒙受鉅額損失。

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