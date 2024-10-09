開空殼公司幫逃稅、洗錢還搞詐騙　竹聯幹部+共犯等22人落網

▲刑事局偵一大隊9日宣布破獲竹聯幫戰堂經營人頭公司洗錢及假投資詐騙案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



記者張君豪／台北報導

刑事局偵一大隊9日宣布破獲竹聯幫戰堂幹部劉威辰（46歲）涉嫌以虛設空殼公司行號手法，開立大量不實發票，涉嫌幫其他中小企業逃漏稅、洗錢，甚至涉入假投資詐騙及進行假交易刷卡套領銀行現金，刑事局日前收網逮捕劉姓主嫌及共犯22人，並查扣贓款496萬元。

刑事局會同新北市刑大、新店、土城、樹林分局及財政部國稅局，報請桃園地檢署指揮偵辦，專案小組蒐證發現該集團早從2016年就陸續成立多家公司、並花錢找人頭當負責人，使用俗稱的紙上公司協助黑幫開立不實發票抵稅，甚至透過開發票進行假交易，讓黑幫不法贓款得以順利洗錢，劉嫌則從中抽取5~10%的手續費。





劉嫌犯罪手法是成立股份有限公司，刊登刷卡換現金的網路廣告，警方追發現，光是雙北市就有超過400位民眾因經濟困難，持信用卡消費變換現金，總計刷卡金額高達4千萬元，劉嫌則賺取抽傭手續費，等同變相從銀行變現。

專案小組從2023年底陸續收網，警方分持桃園院、檢核發搜索票、拘票，兵分多路到桃園、新北及台南等地，拘提及傳喚劉男等22名涉案犯嫌到案，查扣現金496萬元及手機、筆電、公司文件等證物，警訊後依觸犯詐欺、偽造文書、商業會計法、稅捐稽徵法、證卷交易法、公司法等罪嫌，將劉嫌等人移送桃園地檢署偵辦，今年8月間劉男涉案事證明確，遭檢察官依法提起公訴。





刑事局藉此案例呼籲民眾，近年來詐騙手法多樣化，詐騙案件頻繁出現，民眾除對於詐騙集團的話術保持高度警惕外，切勿交出個人證件及個資、以免誤入詐欺、洗錢等非法活動。民眾若有疑慮可撥打110或165反詐騙專線查證。

►快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」 妻子報案送醫

►獨／北市街頭「推車運屍700m」 52歲女修佛慘死...絕命精舍曝光

►獨／掛單學佛2個月慘死北市精舍 「3大關鍵證物」全詭異消失

