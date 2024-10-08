女子假扮閨蜜「男友」網戀12年　一人分飾多角詐騙數十萬元

▲張夢的閨蜜李女。（圖／翻攝自澎湃新聞，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

雲南昆明女子張夢（化名）先前經由閨蜜李女引薦，在網路上認識了一位名為「季如風」的英國單身男子，兩人網戀12年感情甜蜜，讓她感到十分幸福。「季如風」長期以生活不順等理由，向張夢借錢數十萬元（人民幣，下同），家人發現不對勁，才揭開李女的騙局。

據《澎湃新聞》報導， 12年以來，這位「英國男友」對張夢關懷備至，但兩人卻從未線下謀面，亦未有過電話交流，更別提進行視訊聊天。

張夢今年29歲，2012年10月，兩人網上相識確定網戀關係後，網名叫「季如風」的男友便頻頻以自己生病嚴重、生活困難、需要住酒店等各種理由，一直讓張夢轉帳給他。

張夢想到自己既沒有見過對方，也沒有講過電話，更沒有進行過視訊聊天，便心裡起了疑心，隨即向閨蜜李女求證男友的身份，而李女每次都擔保「季風人品沒問題」。

張夢得到閨蜜保證後，放下了心中的戒備，陸陸續續給男友「季如風」轉帳12.9萬餘元。直到今年6月，「季如風」讓張夢去英國找他，表示公司可以提供幫忙辦理簽證的服務，但需要張夢轉帳5萬元。

於是，深陷情網的張夢不斷向朋友借錢。過程中，張夢的家人發現情況不對勁，經勸說下，張夢半信半疑來到派出所報案。

當地警方根據張夢提供的相關情況展開偵查。經查，這名網名叫做「季如風」的神秘男子竟是她閨蜜李女的另一個微信小帳。

警方表示，李女為行騙張夢，而在網路上扮演了多個角色，在李女的手機上，查到5個QQ帳號和3個微信帳號，排除她本人使用的之外，她偽造「季如風」的微信和QQ，甚至還有「季如風」的朋友以及同事。

李女之所以如此偷梁換柱、瞞天過海欺騙張夢十餘年之久，只是以戀愛名義騙取錢財，並用於個人消費。目前，李女已承認詐騙張夢的行為，已被警方依法刑事拘留。