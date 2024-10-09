誆前副總統蕭萬長夫婦名義詐騙25億！假會計師遭判14年2月定讞

▲假會計師蔡國安，詐騙超過25億元，遭重判14年2月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

假會計師蔡國安以「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」的頭銜，謊稱前副總統蕭萬長夫人朱俶賢等人名義，向多人詐騙，金額高達25億元。一審將他判刑14年，二審更加重判刑14年2月。全案在上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

判決指出，蔡男對外謊稱自己是「亞太聯盟總商會臺灣分會理事長」，並經營東大投顧、東大會計師事務所與東大新媒體等公司。蔡男將商會會址位於菲律賓，宣稱致力推動「亞太地區和『一帶一路』沿線國家區域經貿發展」。而蔡男還經常舉辦商會活動，營造投資熱絡的假象。

不僅如此，蔡男利用各種人脈詐騙，他經常出示跟蕭萬長、前衛生署長詹啟賢、及前菲律賓總統杜特蒂等政商名流合照，吹牛自己人脈雄厚、結識許多高層。而為了詐騙投資，他從2015年起私下對人誆稱受蕭萬長妻子朱俶賢託付，從事稀土買賣，私下募集資金。不少人遭騙，紛紛掏錢投資。

檢方獲報後，2022年間發動偵查行動，順利收押蔡男；最後檢方認定他詐騙20多人、吸金逾34億元，提起公訴。一審法院認定蔡男違反《銀行法》等罪，犯罪所得共24億餘元，因此重判有期徒刑14年。案件上訴第二審，更加重改判有期徒刑14年2月。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴定讞。

高等法院二審將蔡男加重改判時，蔡男當庭請求具保停押，他表示，10年來陸陸續續償還39億元，是因為法院計算犯罪所得的關係，才重複計算他收受的投資金額，他根本就沒有犯罪所得的25億元。他不斷強調自己有還款意願，請求高院讓他交保。但高院最後不採信，仍駁回他的請求，繼續羈押。如今全案定讞，蔡男近日內將發監執行。