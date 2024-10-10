賴清德國慶演說前有跟美日友盟溝通？　府方官員隱晦回：是順暢的

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德10日發表任內首場國慶演說前，是否有跟國際友盟，包括美國、日本事前溝通？府方官員在一場內部簡報會上表示，不會針對國慶講稿，但可以注意到520至今，訪團互動更熱絡；他強調，盟友間的訊息傳遞，有各種方式表達意見跟溝通，可放心在政策上溝通是順暢的。

外界好奇，在賴清德國慶演說前，是否有事前跟國際友盟，包括美國華府、日本東京溝通過？府方官員說，國安資訊不適合轉述，但致詞前的溝通交流是順暢的。該位官員也補充說，從國務院跟智庫的相關表態，顯示在賴清德說話之前（發表演說）已經有很多支持，可以理解到溝通非常順暢。府方官員表示，520就任到現在，有比往年更熱絡的訪團互動，卸任官員跟國際智庫都有反覆傳達負責任、穩健的台海和平態度。

府方官員表示，盟友之間跟訪團來台，訊息傳遞在這時代有各種方式可以表達跟各種意見溝通。他強調，可以放心，跟民主盟友在政策上溝通、聯繫是順暢的。

有關本次國慶講稿的架構撰寫上，首先，在兩岸論述部分，府方官員表示，賴清德談話內容從中華民國台灣歷史出發，以「民主」、「團結」、「和平」三大關鍵字貫穿與涵融中華民國113年、台澎金馬落地生根75年脈絡，並用溫暖且深刻的安慰與同理，求同存異地回應了擁有不盡然相同認同，但都生活在這塊土地上的台灣人。

府方官員指出，賴清德國慶談話，是延續其520就職演說、616陸軍官校百年校慶致詞、823戰役勝利六十六週年談話，以及日前國慶晚會談話四場重大演說的基礎，集大成拋出「四個不變」，也就是捍衛國家主權的決心不變，維持台海和平穩定現狀的努力不變，希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變，以及世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變，最後以「台灣人民越堅持，全球民主就越堅韌；台灣人民越堅韌，全球民主就越堅持」總結。

府方官員表示，賴清德提出的「四個不變」，跟蔡英文的「四個堅持」、台灣前途決議文的核心價值是一樣的，只是換個方式說，精神並不脫離。