評賴清德首次國慶演說是「情勒」　謝龍介：蒼白無力的團結口號

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今在國慶大典上首次發表國慶演說，國民黨立委謝龍介分析演說內容指出，其中一個重點是「蒼白無力的團結口號」，他認為，賴總統高喊團結，但正是賴本人帶頭違法，立法院修過的法，想盡辦法阻撓，立法院通過的法定預算，說不編就不編，做了這樣的事，又在國慶大會上高喊團結，毫無説服力，只是情勒，坦白說，這次國慶文告令人失望。

謝龍介指出國慶文告4個重點，第一「祖國不見了」，首先在兩岸論述上，他曾對賴清德總統「祖國論」抱持期待，一位台獨工作者，願意「務實」接受中華民國為「祖國」，向國民黨論述靠攏，當然是好事，但是在這篇文告中，「祖國」這個強而有力的名詞消失了，只剩「113年前」的輕輕帶過。

謝龍介說，早先他就預言，「祖國論」會引來獨派與綠營反彈，看來賴總統已經在壓力下退讓。

第二「兩岸不須對話」，謝龍介指出，賴總統的文吿，完全沒有提及兩岸應恢復交流，甚至沒有提到恢復對話，令他非常意外。近期，金門撞船死傷、澎湖漁船被扣、陸艇擅闖台海、共機共艦越來越近、ECFA進一步限縮，兩岸卻連起碼的協商都做不到，結果賴總統對此隻字未提，卻去大談俄烏戰爭與中東衝突，這難道是關乎台灣人民福祉的當務之急？

謝龍介質疑，從陳水扁前總統，到蔡英文前總統，兩岸關係儘管也很緊張，但他們一方面在類似文告中申明自己的台獨主張，還是會提出兩岸應當交流對話作為平衡，賴總統為什麼不呢？

第三「打房打詐，打貪呢」，謝龍介提到，賴總統在文告中花了很大篇幅談內政願景，而且講得很細，要打房，要打詐，都是人民期待，絕對支持。

謝龍介指出，但早先幾份民調顯示賴總統當選後滿意度上升，許多評論歸因為「肅貪打弊」，照說，這應該是賴政府的「賣點」，打房得罪特定團體都在所不惜了，打貪廣受人民愛戴卻隻字不提，耐人尋味。

第四「蒼白無力的團結口號」，謝龍介認為，多元價值，不同黨派族群要團結，民主不出亂子，一定得搭配法治。賴總統高喊團結，但正是賴本人帶頭違法，立法院修過的法，想盡辦法阻撓，立法院通過的法定預算，說不編就不編，做了這樣的事，又在國慶大會上高喊團結，毫無説服力，只是情勒。

▼國民黨立委謝龍介。（圖／記者屠惠剛攝）