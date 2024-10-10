外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多

▲總統賴清德今天發表國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）



記者吳美依／綜合報導

總統賴清德今日的國慶演說，誓言捍衛台灣自治、反抗併吞，引發各界關注。台灣大學政治學家納赫曼（Lev Nachman）分析，這番話「比他最近的言論都柔軟許多，也沒有那麼尖銳。讓中國攻擊他的彈藥少了很多。」

BBC指出，這是賴清德今年稍早上任以來，最受關注的公開演說。而他先前就向外賓透露，國慶演說不會有「驚喜」，也不會做出任何進一步激怒北京的事情。

納赫曼認為，賴清德今天的演說緩和許多，也不再那麼尖銳，「讓中國攻擊他的彈藥少了很多。儘管如此，北京仍將找到很多理由，痛恨這場演說。」他預計，未來幾天，北京將以更多軍演的方式，做出強烈反應。

▲各國外賓出席國慶大典。（圖／翻攝林佳龍臉書）

賴清德在國慶演說中表示，「中華民國和中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國無權代表台灣」，「身為總統，我的使命是，維護國家生存發展，團結兩千三百萬台灣人民；並且，堅持國家主權不容侵犯併吞。」此外，他承諾維持台海和平穩定現狀，並且在氣候變遷、對抗傳染病、維護區域安全等方面，與北京合作。

不過，BBC也指出，賴清德過去幾個月的言論，被一些人認為具有挑釁意味。

今年9月，賴清德表示，如果中國針對台灣的主權主張，真的是為了領土完整性，那也應該向俄羅斯拿回19世紀璦琿條約割讓的土地。在5日的國慶晚會上，他也指出，中華人民共和國「不可能」成為中華民國人民的祖國，因為台灣現在的政府成立於1911年，遠比中共政權誕生的1949年早了幾十年。