多國外賓出席國慶大會　林佳龍讚外交無黨派：是最能團結國人的工作

▲各國外賓出席國慶大典。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是中華民國雙十國慶，各國來訪外賓及駐外使節也出席國慶大會，外交部長林佳龍表示，自今年5月20日接任外交部長以來，深深感受到在政界無分朝野政黨，在外交議題上都能放下彼此的分歧，而面對中國經濟脅迫，企圖逼迫我國友邦瓜地馬拉和帛琉外交轉向時，世界台商總會不僅擴大採購瓜地馬拉咖啡，也籌組帛琉投資考察團，為我國穩固邦誼，團結一致對外，為國家爭取最大的尊嚴和利益，「外交是最能團結國人的工作！」

林佳龍提到，透過電視轉播，許多國人也共同參與了這場國家的慶典，他並感謝各界人士，無論在政界、商界或國內外，在各領域為台灣的外交奉獻心力，拓展台灣的國際空間，讓「台灣」可以揚名國際，祝福國家生日快樂，「勇敢自信，世界同行」。

林佳龍提到，賴清德總統在今年的演說中，以「團結台灣 共圓夢想」為主題，梳理中華民國和台灣的歷史發展，說明自由民主終在台澎金馬開花結果，總統表示，雖然中華民國曾經被國際驅逐，但台灣人民從未自我放逐，一代又一代國人同胞，彼此同舟共濟、風雨同行。

林佳龍也說，賴清德總統提到「台灣的民主自由，是依靠著一代又一代民主國家的政黨對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益」這段話令人深有同感，而「外交是最能團結國人的工作！」

林佳龍指出，自今年5月20日接任外交部長以來，這近五個月的時間，他深深感受到在政界無分朝野政黨、立法委員央部會或地方政府；在民間不分公私企業、民間團體、非營利組織及所有國人和僑胞，在外交議題上都能放下彼此的分歧，團結一致對外，為國家爭取最大的尊嚴和利益。

林佳龍提到，當台灣受到不公不義的對待，被排除在世界衛生組織之外時，外交部與衛福部組成「世衛行動團」、立法院也由跨黨派立委組成「視導團」，加上日內瓦在地僑民，一起讓世界聽到台灣的心聲。而面對中國經濟脅迫，企圖逼迫我國友邦瓜地馬拉和帛琉外交轉向時，世界台商總會不僅擴大採購瓜地馬拉咖啡，也籌組帛琉投資考察團並鼓勵會員前往帛琉旅遊，為我國穩固邦誼。

林佳龍指出，在雙十慶典之前，外交部各駐外館處也陸續舉辦國慶酒會，「就像是一年一度的同學會，異鄉國人興奮的與外賓分享妮妃雅如何為國爭光，也感慨林郁婷奧運奪金之路如何的不輕鬆」，國人一起形塑台灣堅守人權與多元價值的國際面貌，讓世界民主國家更加確信，彼此可以攜手共圓民主自由的夢想，為賴總統的「價值外交」添加助力。