　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多國外賓出席國慶大會　林佳龍讚外交無黨派：是最能團結國人的工作

▲▼各國外賓出席國慶大典。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲各國外賓出席國慶大典。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者杜冠霖／台北報導

今（10日）是中華民國雙十國慶，各國來訪外賓及駐外使節也出席國慶大會，外交部長林佳龍表示，自今年5月20日接任外交部長以來，深深感受到在政界無分朝野政黨，在外交議題上都能放下彼此的分歧，而面對中國經濟脅迫，企圖逼迫我國友邦瓜地馬拉和帛琉外交轉向時，世界台商總會不僅擴大採購瓜地馬拉咖啡，也籌組帛琉投資考察團，為我國穩固邦誼，團結一致對外，為國家爭取最大的尊嚴和利益，「外交是最能團結國人的工作！」

林佳龍提到，透過電視轉播，許多國人也共同參與了這場國家的慶典，他並感謝各界人士，無論在政界、商界或國內外，在各領域為台灣的外交奉獻心力，拓展台灣的國際空間，讓「台灣」可以揚名國際，祝福國家生日快樂，「勇敢自信，世界同行」。

林佳龍提到，賴清德總統在今年的演說中，以「團結台灣 共圓夢想」為主題，梳理中華民國和台灣的歷史發展，說明自由民主終在台澎金馬開花結果，總統表示，雖然中華民國曾經被國際驅逐，但台灣人民從未自我放逐，一代又一代國人同胞，彼此同舟共濟、風雨同行。

林佳龍也說，賴清德總統提到「台灣的民主自由，是依靠著一代又一代民主國家的政黨對內競爭，藉由競爭推動國家進步；對外團結，爭取國家利益」這段話令人深有同感，而「外交是最能團結國人的工作！」

林佳龍指出，自今年5月20日接任外交部長以來，這近五個月的時間，他深深感受到在政界無分朝野政黨、立法委員央部會或地方政府；在民間不分公私企業、民間團體、非營利組織及所有國人和僑胞，在外交議題上都能放下彼此的分歧，團結一致對外，為國家爭取最大的尊嚴和利益。

林佳龍提到，當台灣受到不公不義的對待，被排除在世界衛生組織之外時，外交部與衛福部組成「世衛行動團」、立法院也由跨黨派立委組成「視導團」，加上日內瓦在地僑民，一起讓世界聽到台灣的心聲。而面對中國經濟脅迫，企圖逼迫我國友邦瓜地馬拉和帛琉外交轉向時，世界台商總會不僅擴大採購瓜地馬拉咖啡，也籌組帛琉投資考察團並鼓勵會員前往帛琉旅遊，為我國穩固邦誼。

林佳龍指出，在雙十慶典之前，外交部各駐外館處也陸續舉辦國慶酒會，「就像是一年一度的同學會，異鄉國人興奮的與外賓分享妮妃雅如何為國爭光，也感慨林郁婷奧運奪金之路如何的不輕鬆」，國人一起形塑台灣堅守人權與多元價值的國際面貌，讓世界民主國家更加確信，彼此可以攜手共圓民主自由的夢想，為賴總統的「價值外交」添加助力。

ET快訊
曾患肺炎入院！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動
要變天了！3地周末有雨　一圖看降雨趨勢
外籍學者分析「賴清德國慶演說」：讓北京的彈藥少很多
塞1小時走不到4km！雲林國慶煙火現場人潮炸
2歲童遭網紅保母虐死！　生母病亡生前合照曝
她趴引擎蓋上阻酒駕！遭拋飛慘死畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

嘆賴清德稱「兩岸互不隸屬」太強硬　王鴻薇：明天和解飯照吃　

多國外賓出席國慶大會　林佳龍讚外交無黨派：是最能團結國人的工作

本想坐凱道抗議　黃國昌「壓抑情緒」參加國慶：柯文哲會希望我這麼做

評賴清德首次國慶演說是「情勒」　謝龍介：蒼白無力的團結口號

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

蔡英文臉書貼國慶照曝心聲　竟裁掉了旁邊的阿扁　

賴清德國慶演說前有跟美日友盟溝通？　府方官員隱晦回：是順暢的

桃園國慶升旗「無人機搭載國旗」　張善政：打造宜居環境

「團結是用嘴巴說的嗎？」　黃國昌：賴清德有什麼臉引用柯文哲的話

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

嘆賴清德稱「兩岸互不隸屬」太強硬　王鴻薇：明天和解飯照吃　

多國外賓出席國慶大會　林佳龍讚外交無黨派：是最能團結國人的工作

本想坐凱道抗議　黃國昌「壓抑情緒」參加國慶：柯文哲會希望我這麼做

評賴清德首次國慶演說是「情勒」　謝龍介：蒼白無力的團結口號

死刑犯多可教化？　館長怒嗆民進黨：你X的帶回家好好教

快訊／現身西門町集會！陳佩琪：若台灣有司法公義　請釋放柯文哲

蔡英文臉書貼國慶照曝心聲　竟裁掉了旁邊的阿扁　

賴清德國慶演說前有跟美日友盟溝通？　府方官員隱晦回：是順暢的

桃園國慶升旗「無人機搭載國旗」　張善政：打造宜居環境

「團結是用嘴巴說的嗎？」　黃國昌：賴清德有什麼臉引用柯文哲的話

蕭煌奇超暖！　力挺視障藝術季「親自開唱募款」還贊助錄音室

問Jennie「金髮是真的嗎？」被批種族歧視　瑪格麗特庫利驚陷容貌焦慮

桃園南崁溪驚見「白色泡沫+黃色廢水」超噁畫面曝　環保局出手了

劉德華重新詮釋39年前的經典歌曲《親愛的小孩》　這次和女兒合唱

颶風後搜救犬在6公尺樹上找到「項圈狗」　牠重逢主人狂撒嬌

台東育兒生日禮改了　尿布變成嬰幼兒商品提貨券

全力相挺曾豪駒　餅總接12強投手教練沒猶豫

董仔抱怨老公拍照「超崩壞」引網共鳴　他怒回：再嫌就自己拍

蕾菈認有想過引退「不適合這產業」！　昔陷低潮罕吐真心話

曾患肺炎入院健康亮紅燈！李立群「坐輪椅」搭機回台認了：走不動

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

政治熱門新聞

快訊／陳佩琪：若有司法公義請釋放柯

快訊／雙十國慶　27架次共機、9艘共艦擾台

快訊／馬英九不出席國慶大會！　怒轟賴清德主張「新兩國論」

快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次比蔡英文多

讚韓國瑜有高度　黃國昌曝：內政部本沒有安排柯文哲的位子

韓看演出太投入　靠禮賓小姐提醒回座位

直擊／國慶維安高規格　總統府樓頂狙擊手武裝待命

「過去8年辦得不甘願」　韓國瑜：中華民國小老頭面色開始紅潤了

蔡英文、陳水扁出席國慶大典坐隔壁　交談熱絡頻現笑容

LIVE／賴清德首次國慶演說看這裡！　「蔡扁韓」大咖政要聚首

蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

國慶沒邀柯文哲？　慶籌會聲明：邀請對象非內政部決定、有寄邀請函給柯

幻象天觀機飛越總統府！國慶典禮準備揭幕　大批維安進駐完成部署

賴清德曝拋「祖國論」原因

更多熱門

相關新聞

本想坐凱道抗議　昌「壓抑情緒」參加國慶

本想坐凱道抗議　昌「壓抑情緒」參加國慶

民眾黨10日進行集會活動，由於邀請到網紅「館長」陳之漢，加上還有黨內聲量極高的民眾黨團總召黃國昌，聚集諸多小草到場，民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也驚喜現身。黃國昌透露，自己本來想跟12年前一樣坐在凱道前面抗議，但今天壓抑很厚的情緒跟其他7名立委一起慶祝國家生日，因為他知道如果柯文哲在旁邊，柯會希望他這麼做。

評賴清德「首次國慶文告」令人失望　謝龍介：蒼白無力的團結口號

評賴清德「首次國慶文告」令人失望　謝龍介：蒼白無力的團結口號

陸批賴清德演說「變花樣販賣台獨」

陸批賴清德演說「變花樣販賣台獨」

美女主播「雙十節合照國旗」！　張宇現身中正紀念堂嗨喊：敬自由

美女主播「雙十節合照國旗」！　張宇現身中正紀念堂嗨喊：敬自由

蔡英文曝出席國慶大典心聲　強調「守護民主自由是不變的理想」　

蔡英文曝出席國慶大典心聲　強調「守護民主自由是不變的理想」　

關鍵字：

外交部國慶林佳龍台灣賴清德

讀者迴響

熱門新聞

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

國慶文「台藝人第一PO是他」！

即／台中驚傳砂石車撞死女騎士

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

KID老婆平安生下女兒

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

5寶媽當保母溺死2歲童　9年前嘆：看虐童新聞很痛心

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

網紅5寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面