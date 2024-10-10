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大陸 大陸焦點 特派現場

批賴清德演說「變花樣賣台獨」　陸：台灣絕不可能成為國家！

記者蔡紹堅／綜合報導

總統賴清德10日在國慶演說上表示，兩岸互不隸屬，中華人民共和國無權代表台灣。對此，中國大陸外交部發言人毛寧指出，賴清德變換花樣販賣「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場，「台灣從來就不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家。」

毛寧在記者會上提到，賴清德的演講蓄意割裂兩岸歷史聯結，重彈「互不隸屬」「堅持主權」等論調，變換花樣販賣「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和為謀取政治私利不惜推高台海緊張局勢的險惡用心。

毛寧指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，而中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，無論賴清德當局說什麼、做什麼，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實，更阻擋不了中國必然統一、也終將統一的歷史大勢，「謀『獨』挑釁是死路一條。」

▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

毛寧強調，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。台灣從來就不是一個國家，也絕對不可能成為一個國家，根本不存在所謂「主權」，「堅持一個中國原則，反對『台獨』、反對『兩個中國』『一中一台』，是我們處理台灣對外交往及參與國際活動問題的一貫立場。」

毛寧還說，中方一貫堅決反對建交國同台灣地區開展任何形式的官方往來，堅決反對以任何方式、任何藉口干涉中國內政，奉勸少數竄台的外國政客，糾正錯誤言行，停止干涉中國內政，停止縱容支持「台獨」、推高台海緊張局勢。

總統賴清德在國慶演說上說，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；2300萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。

賴清德也強調，「我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念。」

▼總統賴清德發表國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

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