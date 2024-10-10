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嘆賴清德稱「兩岸互不隸屬」太強硬　王鴻薇：明天和解飯照吃　

▲▼國民黨團召開 回應大法官死刑釋憲案 記者會首席副書記長王鴻薇 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇說，明天的朝野和解飯還是會吃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德今（10日）在國慶演說上，重申中華民國與中華人民共和國互不隸屬，且進一步強調，「中華人民共和國無權代表台灣」。國民黨立委王鴻薇表示，賴清德國慶談話在兩岸部分，最主要論述就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，沒放軟、也沒超過520的尺度。至於賴清德的國慶談話，是否影響明天朝野和解飯？王鴻薇回應，今天賴清德言論與520差不多，還提到朝野會商機會，因此明天飯局還是會照常舉行。

王鴻薇受訪時指出，賴清德雖未談到祖國論，但在兩岸論述部分，其實仍然維持520就職演說時的基調，最主要的論述就是仍維持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這當然也被外界像是前總統馬英九認定為兩國論，違背了中華民國憲法的架構。

王鴻薇說，賴總統提及「中國」大概有10次之多，這在過去前總統蔡英文時不會這樣，蔡英文還是會稱為「對岸」，不會直呼中國，結論是今天賴清德的談話還是跟520時一樣強硬，沒放軟也沒超過520的尺度。

另外，王鴻薇說，賴清德特別讚賞行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜，開啟朝野的合作，將促成朝野黨團會商，而這正是國民黨長期的主張，就是對話總比對抗好，但賴似乎沒有檢討自己，或是捫心自問看看，在解決院際的紛爭或朝野爭議時，自己的角色是什麼？在團結朝野上，請問賴清德做過什麼努力？

被問到賴清德的國慶談話，是否可能影響明天中午朝野餐敘？王鴻薇回應，到目前為止，和解飯沒有通知暫緩或取消；今天賴清德言論與520差不多，還提到朝野會商機會，因此明天飯局還是會照常舉行。

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