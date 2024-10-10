蔡英文曝出席國慶大典心聲　強調「守護民主自由是不變的理想」　

▲前總統蔡英文出席國慶大典。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

113年中華民國國慶大典今（10日）登場，受邀出席的前總統蔡英文表示，自己坐在看台，跟不同政黨領袖，參與國家慶典，代表台灣多元民主價值、象徵國家團結一體的意義，感謝兩千三百萬人民，共同成就了更美好的台灣。她強調，守護民主自由的生活方式，是大家堅持不變的理想，她也會以不同的角色，跟台灣人民與政府，一起堅持這樣理想，中華民國加油！台灣加油！

蔡英文於臉書表示，今天自己坐在國慶大典的看台上，跟不同政黨的領袖，一起參與國家的慶典，這代表台灣多元民主的價值，也象徵國家團結一體的意義。

蔡英文表示，她要感謝兩千三百萬人民，這麼多年來，在大家的努力下，大家度過了一次又一次的挑戰，共同成就了更美好的台灣。

蔡英文說，不僅如此，台灣也走向世界，如同賴清德總統所說，在國際情勢越混亂的時代，台灣將更沉穩、自信與茁壯，成為區域和平穩定與繁榮的力量。一個更強大的民主台灣，不只是兩千三百萬人民的理想，也是國際社會的期待。

最後，蔡英文強調，守護民主自由的生活方式，是大家堅持不變的理想，她也會以不同的角色，跟台灣人民與政府，一起堅持這樣理想。中華民國加油！台灣加油！

▼雙十國慶，前總統蔡英文、陳水扁出席。（圖／記者林敬旻攝）